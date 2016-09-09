Следственным комитетам Беларуси и России необходимо сотрудничать: о тесном взаимодействии двух структур говорили у Президента

Новости Беларуси. Следователям Беларуси и России необходимо сотрудничать, им есть чему поучиться друг у друга. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с руководителями Следственных комитетов двух стран – Иваном Носкевичем и Александром Бастрыкиным. Глава российского ведомства прибыл в Минск с рабочим визитом. Сегодня основным направлением взаимодействия в этой сфере является оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам, делятся коллеги и новейшими разработками в сфере криминалистики. Во время встречи с Президентом отдельное внимание было уделено и теме борьбы с коррупцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 сентября в Беларуси отмечается профессиональный праздник следователей. Молодой структуре за пятилетку удалось многое. Поздравить прилетели российские коллеги. Глава СК России Александр Бастрыкин и председатель белорусского СК были сегодня у Президента Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень надеюсь, что такое взаимодействие будет, потому что последнее время (не будем говорить о терроризме, хотя и это очень важно, и большой пласт работы не только у Следственного комитета у вас, у нас, но и у других органов) у нас хватает своего жулья – что в России, что в Беларуси. И это, к сожалению, тяжелый крест, который вам придется нести. Хотелось бы, чтобы мы вместе работали в этом направлении. Я еще раз подчеркну: я убежден, что у нас, тем более у вас это получится. Вы как никто из других коллег, прокуратуры и так далее подходите друг другу для работы в этом направлении. С моей стороны (наверное, мои подходы вы знаете) вы всегда найдете поддержку, помощь. Мы готовы в любой момент подставить плечо, если это необходимо. Мы готовы вместе работать. Я думаю, мы у вас многому можем научиться. Вы у нас можете подсмотреть что-то, потому что мы очень многое сделали не только по реформе Следственного комитета, предварительного следствия, но и много сделали вообще, встряхнув правоохранительную систему от министерств и ведомств до Верховного суда.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации:

С самого начала создания Следственного комитета Беларуси мы заключили очень быстро соглашение о сотрудничестве, провели предварительные консультации, проработали те формы, по которым мы должны работать вместе. Сегодня мы проведем рабочую встречу, где посмотрим еще раз на наши формы взаимодействия.

Она, несмотря на модельную внешность, мечтала о совсем не женской профессии следователя. Мечта исполнилась и сегодня на счету Юлии Судник десятки раскрытых экономических преступлений. Всего 2 года стажа, а девушка уже завоевала звание лучшего молодого следователя страны.

Юлия Судник, старший следователь управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:

Я мечтала быть следователем. 5 лет я обучалась на юридическом факультете БГУ, но я не проходила никогда практику в следствии. Тем не менее, хотела именно туда. И распределилась, не почувствовав на практике эту работу. Но я ни разу не пожалела.

Накануне юбилея в Минск прилетела делегация не только из России, но и Армении. Армянские следователи здесь впервые. С белорусскими коллегами обсудили сотрудничество. На трехсторонней встрече договорились активнее сотрудничать и закрепили заявление на бумаге.

Стороны создадут Координационный совет председателей следственных комитетов в СНГ. Будут чаще встречаться и обсуждать взаимодействие. Противостоять преступности, повышать качество и оперативность расследования уголовных дел можно и вместе.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Безусловно, Совет будет открытой организацией, мы будем приглашать в него руководителей следственных подразделений всех государств стран СНГ. Следственные комитеты в такой форме, в которой они созданы у нас в Республике Беларусь, в Республике Армения и Российской Федерации, нигде в иных государствах не представлены, но мы открыты для общения со следственными подразделениями, департаментами, входящими в подразделения иных государственных органов, будь то МВД, иных ведомств. Поскольку наши цели и задачи неразделимы независимо от подведомственности этих подразделений.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации:

Самое главное, чтобы на постсоветском пространстве, где мы работаем, мы вернули людям Беларуси, Армении, России веру в силу закона, справедливости, способности нашей совместной работой обеспечивать неотвратимость наказания для преступника, где бы он не находился. Вот эти принципы солидарности, законности справедливости, координации и будут основными принципами нашей совместной работы.

9 сентября состоялся праздничный концерт в преддверии юбилея. Кроме того, планируется, что в ходе визита зарубежные гости примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 5-й годовщине образования СК Беларуси, а также посетят Музей истории Великой Отечественной.