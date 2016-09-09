Александр Лукашенко: следователям Беларуси и России есть чему поучиться друг у друга

Новости Беларуси. Следователям Беларуси и России есть чему поучиться друг у друга. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Основным направлением сотрудничества ведомств является оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам. В рамках двустороннего взаимодействия сотрудники криминалистического отдела Следственного комитета Беларуси неоднократно посещали Главное управление криминалистики российских коллег для изучения опыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень надеюсь, что такое взаимодействие будет, потому что последнее время (не будем говорить о терроризме, хотя и это очень важно, и большой пласт работы не только у Следственного комитета у вас, у нас, но и у других органов) у нас хватает своего жулья – что в России, что в Беларуси. И это, к сожалению, тяжелый крест, который вам придется нести. Хотелось бы, чтобы мы вместе работали в этом направлении. Я еще раз подчеркну: я убежден, что у нас, тем более у вас это получится. Вы как никто из других коллег, прокуратуры и так далее подходите друг другу для работы в этом направлении. С моей стороны (наверное, мои подходы вы знаете) вы всегда найдете поддержку, помощь. Мы готовы в любой момент подставить плечо, если это необходимо. Мы готовы вместе работать. Я думаю, мы у вас многому можем научиться. Вы у нас можете подсмотреть что-то, потому что мы очень многое сделали не только по реформе Следственного комитета, предварительного следствия, но и много сделали вообще, встряхнув правоохранительную систему от Министерств и ведомств до Верховного суда.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации:

С самого начала создания Следственного комитета Беларуси мы заключили очень быстро соглашение о сотрудничестве, провели предварительные консультации, проработали те формы, по которым мы должны работать вместе. Сегодня мы проведем рабочую встречу, где посмотрим еще раз на наши формы взаимодействия.