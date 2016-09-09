Парламентские выборы: в Минской области почти 16% избирателей за 3 дня проголосовали досрочно

Новости Беларуси. Почти 16% избирателей области проголосовали за три дня досрочного голосования на парламентских выборах. Напомним, те, кто уже определился с выбором, могут посетить избирательные участки накануне 11 сентября. Досрочное голосование завершится в субботу, в 19 часов. Изучить профессиональные и человеческие качества кандидатов жители области смогли во время активной агитации. Узнать программы кандидатов можно было не только через информационные буклеты, но и благодаря выступлениям кандидатов по телевидению, их участия в теледебатах. Поэтому избиратели проявляют не только высокую активность, но и осведомленность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вера Ерошевич, житель агрогородка Сеница Минского района:
Я ответственно ко всему отношусь. Я заранее знала за кого. Потому что посмотрела, кто мне понравился, почитала. Будем надеяться. Пускай работают.
Марина Донцова, житель агрогородка Сеница Минского района:
Хотелось спокойной, хорошей жизни. Все хотят этого. Проголосовала за хорошую жизнь для своего ребенка.
За ходом досрочного голосования следят и многие наблюдатели, как международные, так и внутренние. На избирательном участке в Сенице представители различных политических партий находят согласие и между собой, и с участковой комиссией.
Катерина Дедко, наблюдатель:
Наблюдается очень хорошо. Коллектив очень хороший. С первого дня все в согласии у нас, считаем, все сходится. Вешаем протоколы. Ящики опломбированы. Все, как положено.
Спешат сделать свой выбор и работники культурной сферы. В основной день голосования они будут активно работать на участках и создавать для избирателей праздник. Поэтому, чтобы выполнить свой гражданский долг, культработники идут на выборы досрочно.
Антонина Коханая, житель Узды:
Так как мы работники культуры, 11 сентября мы работаем. У нас выезд на районы, поэтому мы решили досрочно проголосовать, выполнить свой гражданский долг.
Александр Коханый, житель Узды:
Кандидат должен быть добросовестным, порядочным, выполнять все свои обещания.
Людмила Протасевич, житель Узды:
Я уезжаю к детям на выходные. Надо детей посмотреть. Конечно, за стабильность, за «незалежность», чтобы у нас был мир, покой и благополучие.