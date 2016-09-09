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Президент принял с докладом председателя КГБ и помощника по нацбезопасности

09 сентября 2016 16:23
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Новости Беларуси. 9 сентября Александр Лукашенко также принял с докладом председателя КГБ Валерия Вакульчика и помощника Президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко. Глава государства интересовался обстановкой в стране накануне выборов. Как было отмечено на встрече, ситуация спокойная, угрозы для безопасности отсутствуют. Также нет проблем и с общественной безопасностью. Кроме того, Александру Лукашенко доложили о расследовании уголовных дел, которые находятся на контроле у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Национальная безопасность

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