Новости Беларуси. Следственный комитет принимает пополнение. На площади Государственного флага в Минске 12 сентября прошла торжественная церемония принесения присяги.

Открывая мероприятие, глава ведомства Валентин Шаев пожелал своим подчиненным крепкого здоровья и успехов в работе и заметил, что Следственный комитет не должен останавливаться на пути постоянного совершенствования своей деятельности.

К слову, 12 сентября исполняется два года со дня подписания Главой государства указа об образовании Следственного комитета. Именно с создания этой структуры в стране началась коренная реформа правоохранительной системы. С первых дней работы ведомство обеспечило своевременное и качественное расследование уголовных дел.

К слову, 12 сентября исполняется два года со дня подписания Главой государства указа об образовании Следственного комитета. Именно с образования этой структуры в стране началась коренная реформа правоохранительной системы. С первых дней работы ведомство обеспечило своевременное и качественное расследование уголовных дел.

На торжественной церемонии в столице следователи произнесли слова клятвы, лучшие офицеры получили награды, а рота почетного караула поздравила комитет эффектным выступлением.

За два года существования нового ведомства качество следствия заметно повысилось. Успешно завершен ряд громких дел, раскрытых преступлений стало больше, а ненайденных преступников – меньше. Сами следователи признаются, в новом ведомстве служба стала эффективнее.

Владимир Крук, старший следователь Главного следственного управления комитета Республики Беларусь:

Работать стало более комфортно, работа стала на уровне с качеством приносить больше удовольствия, потому что следователь становится, действительно, как это предусмотрено Законодательством Республики Беларусь, независимой и самостоятельной фигурой.

Валентин Шаев, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Это очень волнительное мероприятие, я не ожидал, что будет настолько волнительным, в том числе и для руководства Следственного комитета. За 2 года наша структура состоялась, и мы доказали не только свое право на существование, но и теми показателями, которые имеются на сегодняшний день, мы это подтвердили эффективность работы нашей системы.

Указ о создании Следственного комитета глава государства подписал ровно два года назад. В одну структуру тогда объединили следователей прокуратуры, МВД и Департамента финансовых расследований. К работе новое ведомство приступило с 1 января 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.