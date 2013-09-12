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ЦРУ начало отправлять оружие сирийским повстанцам

12 сентября 2013 15:04
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Новости Сирии. Сирийские повстанцы будут получать оружие и снаряжение от ЦРУ. Такие сообщения появились в американских СМИ. По данным изданий, первый груз боевикам, включая автомобили и средства связи, уже отправлен.

Примечательно, что о поставках стало известно на следующий день после того, как президент США Барак Обама заявил о том, что военный удар по Сирии отложен. Несмотря на то, что американские власти согласились рассмотреть мирный вариант решения конфликта, Вашингтон подтвердил намерение поддерживать сирийских повстанцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии

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