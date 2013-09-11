Следственный комитет Беларуси ответил на вопросы журналистов по «калийному делу»

Новости России. Следственный комитет Беларуси сегодня ответил на вопросы журналистов и дал разъяснения о ходе расследования так называемого «калийного дела», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

Следственный комитет Республики Беларусь продолжает проведение активных следственных действий по уголовному делув отношении должностных лиц «Белорусской калийной компании». Допрошены свидетели, получены новые доказательства противоправной деятельности фигурантов уголовного дела, в том числе из числа граждан Республики Беларусь. Следствие констатирует, что при установлении первоначальной суммы ущерба ошибок не допущено. В настоящее время Комитетом государственного контроля продолжает проведение проверки финансово-экономической деятельности «Белорусской калийной компании» с целью установления точного ущерба по уголовному делу.

Также сегодня журналисты задали вопрос касательно заинтересованности российских коллег в сотрудничестве по расследованию преступлений топ-менеджеров «Уралкалия».

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

Да, действительно, мы получили обращения из Следственного комитета Российской Федерации о представлении информации по данному уголовному делу. Следственным комитетом Беларуси в адрес инициатора запроса была направлена информация по данному уголовному делу, которая была у нас к моменту возбуждения уголовного дела. В настоящее время планируется направление дополнительной информации по этому уголовному делу в адрес Следственного комитета России. Учитывая то, что Следственный комитет России занимает принципиальную позицию по вопросам расследования уголовных дел коррупционной и экономической тематик, дальнейшее расследование данного уголовного дела будет проводиться в тесном взаимодействии с российскими коллегами.

Напомним, что по данным следователей размер ущерба только Беларуси составил около 100 млн долларов. Заявлялось, что потери понесла и Россия. Есть признаки преступлений предусмотренных уголовным законодательством Российской Федерации. Конечно, точные цифры и методы махинаций будут озвучен позже. Сейчас следственные действия еще не завершены. Однако эксперты уже неоднократно делали предположения относительно возможных финансовых потерь России от махинаций управленцев «Уралкалия». Это может быть и неуплата налогов, и вывод финансов в оффшоры, и махинации с акциями на бирже.

Николай Сергеев, политолог:

Сама эта история, действия со стороны «Уралкалия», со стороны управленцев в данном случае, нанесла ущерб предприятию «Уралкалий», самим работникам. Значительно подорваны позиции на рынке. И конкуренты не спят. Они занимают нишу. Как сообщала российская печать, и это до этой истории, благодаря непрофессиональным, по крайней мере внешне, действиям управленцев «Уралкалия» была сорвана сделка БКК с Китаем. Но свято место пусто не бывает. И мгновенно это место было занято американскими конкурентами.

Кирилл Мямлин, экономический обозреватель (Россия):

Отметим, что когда керимовцы обрушили рынок на 20 млрд долларов, они нанесли ущерб и экономике России.