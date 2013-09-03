Следственный комитет Беларуси готов оказать содействие генпрокуратуре России в наказании виновных по делу «Уралкалия»

Новости России. Еще один — самый главный — участник «УК» уголовно-калийной схемы Баумгартнера-Керимова, подан в международный розыск и ордер на него принят к исполнению Интерполом. Пришедшая накануне вечером, эта новость в очередной раз заставила правоохранителей, экспертов и... простых граждан сразу нескольких стран говорить о махинации, стоившей мировому рынку минеральных удобрений 20 миллиардов долларов. Так что же говорят, выяснили корреспонденты программы Новости «24 часа» на СТВ.

Эфир телеканала РБК (Россия):

Интерпол все-таки принял к исполнению. Ордера выписаны белорусской стороной, а значит, признал их легитимность. Более того, надо отметить, что обвинения, предъявленные «Уралкалию», по сути это те же обвинения, что Великобритания предъявляла Соросу по обвалу фунта стерлингов. Это очень близкие обвинения к тем, которые были предъявлены главе «Энрону» в США, главе «Пармалату» в Италии. Мы имеем прецедентный случай с понятным исходом. Ведь глава «Энрона» в США получил пожизненный срок.

Так что же заставило российский РБК, вот ни разу ни общественный информационный ресурс, взглянуть на калийный вопрос с белорусской стороны и поставить знак равенства между схемой Керимова-Баумгертнера и «черной средой», когда спекулянт Сорос, по кличке «Человек, который взломал банк Англии» взломал банк Англии, заработав миллиард, а также другими классическими аферами.

Все просто - и те «классические» аферы, и нынешняя, построены на одном принципе: продавай рано, быстро, много и подороже, а когда на рынке из-за паники начинается общий обвал, скупай подешевле. Причем, что ты продаешь, акции, валюту или товары, в общем не важно. Но как показывает практика выигрывают при таких комбинациях единицы, организовавшие обвалы и заработавшие миллиона, а вот убытки несут как раз миллионы. Многие думают, что именно из-за масштаба преступления Интрепол и принял к исполнению белорусский ордер на арест Керимова так быстро. Менее чем за сутки.

Константин Шалькевич, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Менее суток потребовалось на то, чтобы Интерпол принял решение об объявлении Керимова в международный розыск по запросу международных правоохранительных органов. Вчера был направлен этот запрос, и вчера было получено подтверждение Интерпола о том, что Керимов включен в международную базу по розыску лиц Интерполом.

Максим Калашников, политолог (Россия):

То, что они хотели монополизировать калийную промышленность, об этом говорилось очень давно. «Уралкалий» пошел на обвал мирового калийного рынка - это не просто рейдерство, это больше чем рейдерство.

Александр Шпаковский, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция»:

Подобного пода схемы не исключение в международной практике. И в данном случаен потерпевшие страны реагируют адекватно, точно также, как в этой ситуации себя повела Республика Беларусь. Аналогичным образом ведет себя любая другая правоохранительная служба иностранного государства. Наше законодательство далеко не автономное. Оно развивается не в замкнутом пространстве. она развивается в соответствии с теми тенденциями, которые на сегодняшний день есть в мире.

При этом очевидно, что пострадали от действий Керимова-Баумгертнера далеко не только белорусы. А потому материалы, о том что не «все по честному без обмана у «волшебника Сулеймана» уже переданы российской стороне.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

Действия Керимова квалифицированы следствием как организация злоупотреблением властью и служебными полномочиями. Максимальная санкция статьи - до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Учитывая заинтересованность российской стороны, Следственным комитетом анализируются и обобщаются материалы для направления в генеральную прокуратуру России. Правоохранительные органы Республики Беларусь готовы оказать всемерное содействие и помощь в расследовании Генеральной прокуратуре России.

Впрочем, и россияне, и белорусы всего за неделю узнавшие слишком много о том, что такое бизнес, с точки зрения олигархов, со своей российско-белорусской стороны, кажется, уже составили собственный для этих олигархов бизнес-план. На годы вперед.

Форум интернет-газеты «Взгляд» (Россия). Мнение пользователя Vasily P:

Неплохо бы его [и] за российские преступления посадить, в таком случае... [А то] «Уралкалий», понимаешь... Украл калий-то!?»

Интернет-форум еженедельной общественно-политической газеты «Аргументы и Факты» (Россия). Мнение пользователя Лидия А:

Керимов стал обвиняемым по делу «Уралкалия», что свидетельствует о том, что в Беларуси, в отличие от России, все граждане равны перед законом, в том числе российские [олигархи]-неприкасаемые... Интерпол разыщет Керимова, где бы он не прятался.

Интернет-форум российской версии издания Forbes. Мнение пользователя Blister:

...Вообще, в свете последних событий, все уже скорее на стороне белорусов. По нам [россиянам], так пусть уж хоть кто-нибудь олигархию придушит.

Получается, что международное самоуправство хозяина «Уралкалия» и его топ-горе-само-управленцев, можно рассматривать не только как классическую экономическую аферу, имеющую вполне логичные последствия правового характера, с другой стороны, это актуальное социологическое исследование на тему «почему олигархат не может рассчитывать на народную любовь». Выводы из которого каждый делает сам, а многие исходя из дела Керимова-Баумгертнера уже сделали.

Андрей Иванов, старший преподаватель Института бизнеса БГУ:

Простые труженики всегда поддерживают таких же простых тружеников, которые также праведно зарабатывают каждый день свой рубль и кормят свои семьи. Слышал высказывания россиян. Они говорят о том, что у нас это не возможно и спасибо Беларуси, что они смогли сделать такие четкие решительные шаги. То есть вы понимаете, что финансово-олигархическая верхушка страны столкнулась с четко структурированной государственной политикой страны, с государственными интересами. И наша система сработала эффективно.

Александр Пастухов, житель Липецка (Россия):

Я приехал из Липецка — города металлургов, где у нас есть крупнейший комбинат, крупнейший магнат. есть там такой владелец, не будем называть его, он называет простых обывателей биомассой. Я думаю, у господина Керимова тоже взгляды такие.

Татьяна Захаренко, жительница Гомеля:

Если бы эта экономическая элита своим трудом заработала то, что у них есть, я бы относилась к ним по-другому. А так как все это «нахапано», как я должна к этому относиться?