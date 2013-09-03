Министр международных связей и сотрудничества ЮАР: Я привезла с собой самые теплые приветствия от президента ЮАР

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко подтверждает заинтересованность Беларуси в развитии сотрудничества с ЮАР. Об этом Глава государства заявил 3 сентября на встрече с министром международных связей и сотрудничества этой южноафриканской страны.

Александр Лукашенко, в частности, отметил, что ЮАР обладает богатейшими запасами полезных ископаемых, активно развивает сельское хозяйство. Экономики двух стран не пересекаются, они взаимодополняемы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас очень успешно развиваются в части переговорного процесса контакты наших предпринимателей. Мы неплохо, я считаю, изучили Вашу страну. Мы неплохо знаем Вашу экономику. Отсюда наша заинтересованность в сотрудничестве с Южно-Африканской Республикой. Ваша страна обладает богатейшими запасами природных ископаемых, вы активно развиваете сельское хозяйство. Словом, наши экономики не пересекаются, если можно так выразиться. Они взаимодополняют друг друга. Отсюда наш обоюдный интерес к сотрудничеству.

Мы пригласили президента ЮАР посетить Беларусь. Он согласился в ближайшее время приехать сюда. Мы придаем этому очень большое значение. Я уверен, если этот визит состоится, он даст дополнительный толчок к развитию наших отношений.

Маите Нкоана-Машабане, Министр международных связей и сотрудничества Южно-Африканской Республики:

Я привезла с собой самые теплые приветствия от президента ЮАР Джейкоба Зумы. Он с радостью принял Ваше предложение посетить Беларусь. Мы осуществим этот визит в 2014 году, после того, как в ЮАР пройдут выборы.

Есть потенциал для развития взаимодействия, например, в сфере разработки полезных ископаемых. Здесь Беларусь имеет необходимый опыт и обладает оборудованием, которое мы можем использовать. Сельскохозяйственный сектор также открывает широкие горизонты сотрудничества и может использоваться Беларусью не только для выхода на южно-африканский рынок, но и на рынки других стран региона.

Развитие сотрудничества обсуждали и на встрече Маите Нкоана-Машабане с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Он отметил, что наша страна рассматривает ЮАР как ключевого партнера на Африканском континенте.

Стороны договорились проработать проекты в сельском хозяйстве, науке и технологиях, создавать совместные промышленные предприятия. Сейчас наша страна экспортирует в ЮАР калийные удобрения и шины, продукцию тракторо- и машиностроения. Из южноафриканской страны нам поставляют фрукты и овощи, табак, винную продукцию, косметические средства, тростниковый сахар. Товарооборот составляет около 33 млн долларов. Однако, обе стороны считают эту цифру недостаточной.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы рассматриваем Южную Африку как одну из ведущих экономик на Африканском континенте и как одного из наших ключевых партнеров на Африканском континенте. Мы договорились об оптимизации контрактов во всех сферах и на всех уровнях, мы договорились о том, что третье заседание Совместного комитета по сотрудничеству, по торгово-экономическому сотрудничеству должно быть очень тщательно подготовлено.

Маите Нкоана-Машабане:

Отношения между нашими странами выходят на новый уровень. Мы создали все предпосылки, чтобы реализовать потенциал двустороннего сотрудничества и товарооборот мог исчисляться не миллионами, а миллиардами.

Также 3 сентября Маите Нкоана-Машабане возложила венок к монументу на площади Победы. Память погибших в Великой отечественной войне почтили минутой молчания. Прозвучали гимны двух стран. Рота почетного караула прошла торжественным маршем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.