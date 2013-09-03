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В США решают: бомбить или не бомбить

03 сентября 2013 08:57
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Новости США. В США начинается законное обсуждение сирийского вопроса. В Комитете Сената по иностранным делам решат: бомбить или не бомбить.

Этот вопрос вызывает массу возражений и споров. Однако, Штаты до недавнего времени не обращали ни малейшего внимания на происходящее вокруг. Только когда союзники – Британия, Италия, еще 12 стран и даже НАТО – отказались участвовать в войне против Сирии, главный агрессор впал в раздумья.

На 4 сентября запланированы секретные слушания по военной интервенции. В полном составе и сенат, и палата представителей начнут обсуждение не ранее 9 сентября. Но уже сейчас ясно, что эти дебаты будут похожи на поле битвы. Противники Барака Обамы заявили, что президент США должен представить весомые доводы в поддержку военной операции.

Кстати, для Штатов часто служат аргументами ракеты и пулеметы. На сей раз формат не тот. Тем временем, число беженцев из Сирии достигло уже 2 млн человек. По данным ООН, каждый день страну покидают 5 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Война в Сирии

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