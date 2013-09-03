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В Египте 3 сентября ожидаются массовые протесты и столкновения в честь «юбилея» свержения с поста президента Мухаммеда Мурси

03 сентября 2013 12:28
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Новости Египта. В Египте сохраняется напряженная обстановка. «Братья-мусульмане» призвали своих сторонников отметить своеобразный юбилей. Два месяца назад с поста президента был смещен  Мухаммед Мурси. 
 
3 сентября по всей стране ожидаются массовые протесты и столкновения. Исламисты угрожают «захватить все площади» в Каире и провинциальных городах. В  обращении «братьев» сказано, что «демонстрации будут продолжаться до восстановления законности» в стране. 
 
Как показывает практика, в Египте у каждого свой закон и свой порядок, и, как его установить, тоже решает каждый сам. Например, в результате таких попыток со стороны исламистов погибли десятки тысяч человек. Многие получили ранения. В стране действует комендантский час. Полиции разрешено применять оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# Массовые беспорядки # Массовые беспорядки в Египте

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