В Египте 3 сентября ожидаются массовые протесты и столкновения в честь «юбилея» свержения с поста президента Мухаммеда Мурси

Новости Египта. В Египте сохраняется напряженная обстановка. «Братья-мусульмане» призвали своих сторонников отметить своеобразный юбилей. Два месяца назад с поста президента был смещен Мухаммед Мурси.

3 сентября по всей стране ожидаются массовые протесты и столкновения. Исламисты угрожают «захватить все площади» в Каире и провинциальных городах. В обращении «братьев» сказано, что «демонстрации будут продолжаться до восстановления законности» в стране.

Как показывает практика, в Египте у каждого свой закон и свой порядок, и, как его установить, тоже решает каждый сам. Например, в результате таких попыток со стороны исламистов погибли десятки тысяч человек. Многие получили ранения. В стране действует комендантский час. Полиции разрешено применять оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.