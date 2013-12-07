«Скоро в Шри-Ланке будет ваш завод!» Как Беларусь может заработать на сотрудничестве с островом в Индийском океане?

Продолжаем наш географический ликбез. Шри-Ланка! Что это такое? Это, наверное, чай цейлонский, это мы все знаем, это слоны, это остров, на который, кстати говоря, прилетают наши птицы на зимовку. И туристы из Беларуси туда могут полететь, потому что заговорили об открытии прямого авиарейса! А Правительству, наверняка, хотелось бы, чтобы полетели не только туристы, но и запчасти, из которых там будут собирать трактора «МТЗ» и другую белорусскую технику. И об этом шла речь во время недавнего визита в Беларусь президента Шри-Ланки!

Шри-Ланку часто называют жемчужиной Индийского океана. Но имен у этого острова было очень много. Самое известное из них – Цейлон. Его дали англичане. На протяжении столетий страну подчиняли себе то одни, то другие колонизаторы. Остров очень удачно расположен – через большие морские пути, а климат и ландшафт позволяют выращивать очень качественный чай.

Рональд Фанандо:

Мы долго были под англичанами. Конечно, они колонизаторы. Но они много дали нашей стране в плане развития. Научили вести бизнес, выращивать чай. За это мы им благодарны.

Из Шри-Ланки и по сей день поставляется чай на стол английской королеве. Это так называемый «золотой» сорт. С одного куста срывается верхушка побега с одним или двумя листочками и полураспустившейся почкой. Это самый элитный сорт.

Стоит больше тысячи долларов за кило. По объемам продаж чая государство уступает только Китаю и Индии.

Вообще-то, чайный куст – это дерево. Просто на плантациях его периодически подрезают и оно не вырастает выше одного метра. Так женщинам проще обрывать чайные листки. Но если ничего не обрезать, то в зависимости от вида чайное дерево может вырастать в высоту до 20 метров.

Нита Матенстай, управляющая чайной фабрики:

Мы, ланкийцы, не пьем дорогой чай. Во-первых, он очень не многим по карману, во-вторых, мы не такие гурманы, как, например, англичане.

Чтобы получить 1 кг чая, нужно собрать 4 кг чайного листа. Этот килограмм идет на экспорт, а ланкийцы заваривают то, что было отбраковано. Сбор чая – полностью ручная работа. Да и трудно представить машину, которая сможет удержаться на горе под наклоном в 60-70 градусов. Женщины складывают листья в специальный мешок за спиной, а крепится он к голове. В день сборщица чая зарабатывает чуть больше 2 долларов.

Верте Итейвани, сборщица чая:

В день я должна собрать не менее 18 килограммов чая. Работаю с 8 утра до 4 часов дня. Никакого обеда нет, нельзя прерываться, даже если пойдет дождь.

Верте Итейвани – тамилка. В Шри-Ланку эту народность завезли вместе с чаем из Индии. На английских плантациях сингалы – местные – работать не захотели. Где-то век тамилы были бесправными гастарбайтерами. И только в 1977 году получили гражданство. Самые радикальные из них потребовали автономии. И тогда страна погрузилась в кровавый межэтнический конфликт. В любом месте Шри-Ланки могла взорваться бомба.

Почти все тамилы – индуисты. А Шри-Ланка страна больше буддистская. В храме Зуба Будды хранится одна из самых почитаемых реликвий – зуб пророка. Но увидеть его практически невозможно. Только принести цветы. Чести лицезреть святыню удостаиваются немногие. Например, советский космонавт Юрий Гагарин. Зуб по принципу матрешки хранится в семи ларцах. Некоторые говорят, что он обладает особыми свойствами, схожими с иглой Кощея. Если его уничтожить, буддистская вера может ослабнуть.

С террористами 4 года назад очень жестко покончил нынешний президент Махинда Раджапаксе. За это его часто критикуют на Западе, но в Шри-Ланке он национальный герой.

Рональд Фанандо:

Террористы 30 лет не давали Шри-Ланке спокойно жить. У нашего уважаемого президента Махинда Раджапаксе хватило воли закончить войну. И теперь мы спокойно можем ходить по улицам без взрывов, стрельбы и трупов повсюду.

Я думаю, некоторые страны помогали террористам и деньгами, и оружием. Им было невыгодно, чтобы Шри-Ланка развивалась.

После завершения гражданской войны начала оживать и экономика. Но промышленность в стране развита слабо, поэтому работу могут найти не все.

Свой «тук-тук» Нуам арендует у компании за 100 долларов в месяц. Все, что зарабатывает сверх этой суммы, идет на семью. Это его единственный заработок.

Машины в Шри-Ланке – удовольствие дорогое. Своего автопрома нет. На дорогах все друг друга обгоняют, даже по встречной. Пассажиры запрыгивают и выпрыгивают из автобусов прямо на ходу. На подножках ездят даже в поездах.

«Тут-тук» – или рикшацикл – это самое распространенное средство передвижения в Шри-Ланке. Дверей нет, ремней безопасности нет, кажется, и правил дорожного движения не существует. Маленький трехколесный мотороллер протискивается между большими автобусами и грузовиками. Отовсюду слышны звуки клаксонов. Поездка на «тук-туке» – это еще и аттракцион. Однако, аварий, действительно почти не бывает.

Нуам Ихелеги, таксист:

В месяц зарабатываю где-то 200 долларов. Но если очень повезет, могу и 300. Но это редко бывает.

Нуам работает в городе, но живет в деревне. Это его дом. Так, в общем-то, выглядит среднестатистическое жилище на селе. Центрального отопления, электричества или водопровода нет. Несколько комнат. При этом ланкийцы признаются, что не любят квартиры. Свой дом всегда лучше.

В среднем в каждой ланкийской семье по 2 ребенка. Хотя пару десятилетий назад было по пять. А у кого-то и все 10. Почти нет разводов – после него мужчина обязан всю жизнь отдавать бывшей жене половину зарплаты. А женщины считают, что разведенную замуж может взять только другой разведенный. Хотя и он, скорее всего, предпочтет ей незамужнюю.

Год назад Нуам женился. Живет вместе с женой и маленькой дочкой. Дополнительный заработок – выращивает кокосы на продажу.

Пия Тисса Хэтти Араччиге, директор сектора подготовки Института национальных гидов Шри-Ланки:

Основной доход для бюджета страны – это те средства, которые поступают из-за рубежа, где работают наши граждане. Второе место – текстильная индустрия, которая сильно развита. Третье – сельское хозяйство.

Растениеводство – главная отрасль аграрного сектора страны. Крестьяне возделывает целые плантации кокосов, ананасов – продуктов, которые хорошо продаются. Но сами предпочитают рис. Он в Шри-Ланке как картофель в Беларуси. В деревнях рис едят трижды в день. Он может быть сладким, соленым, острым, но без него никак. Кстати, здесь почти нет тучных людей. Говорят, это связано с тем, что много ходят пешком и занимаются ручным трудом.

В год в среднем один ланкиец съедает 100 килограммов риса. Это самый популярный продукт. Но чтобы его вырастить, нужно не бояться грязной работы.

Способ возделывания рисового поля мало чем изменился за тысячелетия. Мужчины подготавливают только почву для саженцев, женщины делают остальную работу.

Это поле принадлежит местному учителю. В выходные он в поле. Школьную зарплату тратит на одежду и медикаменты, если нужно. А кормится тем, что выращивает. Это поле обеспечит едой на год.

Лиляратне Вахумпурагей, школьный учитель:

Денег за работу женщинам я не плачу. Мы родственники, помогаем друг другу. После работы я приглашаю их домой и угощаю рисом. Урожая с этого поля нам хватит, чтобы не покупать его в магазине.

Татуированный крестами Энтони не только католик, но еще и заклинатель змей. Его домашние любимцы – кобра и питон. Вот уже 15 лет Энтони работает с ползучими гадами.

Энтони, заклинатель змей:

Змеи меня кусали очень часто. Просто у меня есть один камушек. Если положить его на место укуса, он прилипает как пиявка и вытягивает весь яд. А потом сам падает. Вот его маленький кусочек. На всякий случай ношу с собой.

Каждые два месяца кобре отрезают зубы. Чтобы кусалась, но не жалила.

У каждого богатого храма есть свой слон. Слон храму нужен для того, чтобы время от времени возить на его спине по городу какую-нибудь буддисткую реликвию.

В храм слона берут после 5 лет. Это самые почитаемые животные. Когда-то они могли принадлежать только королям. Сегодня в Шри-Ланке его можно исключительно купить, хотя раньше можно было подобрать и в джунглях. Без документов держать дома можно только кошку или собаку.

Слон может стоить от 50 до 100 тысяч долларов. Как небольшой дом. Чем младше, тем дороже. В стране осталось около нескольких тысяч серых великанов. И покупают их для престижа, как дорогую иномарку. В день слону нужно 500 кг еды.

В Шри-Ланке есть госпитали и питомники для животных. В этом – слоны, пострадавшие от человека. Леса вырубают и животные ищут пищу в деревнях. Происходят стычки с крестьянами. А некоторые животные могут подорваться на мине, оставшейся со времен войны.

Одно из излюбленных времяпровождений слона – купание. Здесь, в питомнике, их водят на речку дважды в день, примерно по два часа. И иногда бывает сложно завернуть обратно в питомник – уж очень любят они поплескаться.

В экономике Шри-Ланка делает большую ставку на туризм. За очень короткий срок удалось создать мощный рынок такого рода услуг. Ежегодно сюда приезжает уже более миллиона иностранцев. Эту цифру собираются удвоить. Активно строятся гостиницы. В некоторых городах они соседствуют друг с другом на протяжении километра.

Махинда Додампегамадже, мэр г. Нувара Эллия:

В планах нашего города возвести 15 крупных отелей и еще 200 мелких. Главное направление – экотуризм. Определили 18 точек и проводим бесплатные экскурсии.

Есть большие планы по развитию тяжелой промышленности. Страна преимущественно аграрная. Крестьянам требуется много тракторов. Сейчас они в основном индийского производства. Фермеров, как Анур, в стране очень много.

Анур Хейрат Мудиянселаге, фермер:

Вожу щебень, песок, распахиваю землю для фермеров. Трактор покупал в кредит 7 лет назад. Стоит он где-то 6,5 тысяч долларов. Если бы не строил дом, то рассчитался бы 5 лет назад.

В скором времени в Шри-Ланке может появиться совместное предприятие по сборке тракторов белорусской марки.

Удаянга Виратунга, Чрезвычайный и Полномочный Посол Шри-Ланки в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству:

Старая хорошая память. В каждой деревне был трактор, который годами работал на земле, пахал рисовые поля. Все знали, что это очень хороший, надежный и сильный трактор.

Я предлагал это восстановить. Потому что в Советском Союзе мы постоянно импортировали минские трактора. Наш президент пригласил генерального директора «Минского тракторного завода» со своими специалистами, командой. Они уже были в Шри-Ланке, посмотрели место для своего завода. Я думаю, скоро будет ваш завод.

Перестав быть колонией полвека назад, Шри-Ланка только сейчас пустилась в самостоятельное плавание. Деловая столица страны – Коломбо – просыпается с восходом солнца, в 6 утра. А на продажу одной партии чая на бирже уходит от 4 до 10 секунд.

Впрочем, похоже, Шри-Ланка из тех государств, которым ни Интернет, ни другие атрибуты современности не мешают сохранять лицо каменного улыбающегося Будды, статуи которого здесь на каждом шагу.

9-летний Прабахт любит читать и писать. Но своей фамилии он не знает. В монастыре он уже почти месяц. Родители отдали его в буддистский храм изучать религию. Согласие мальчика на это тоже требуется. Испытательный срок – два года. Если ему понравится здесь, он останется в монастыре навсегда. Нет – вернется в мир.

Мальчик любит читать обращение-молитву к Будде на каноническом языке религиозных текстов – «пали»...