Умер Нельсон Мандела, но его идея равенства всех людей - бессмертна

Новости ЮАР. Трагическая новость пришла из Южной Африки. Там в возрасте 95 лет после продолжительной болезни скончался Нельсон Мандела – первый темнокожий президент страны и лауреат Нобелевской премии мира. С юных лет он активно боролся с одной из крайних форм рассовой дискриминации – апартеидом. На родине его называют национальным героем. У его дома в Йоханнесбурге в эти минуты собрались сотни людей. Слова соболезнования звучат по всему миру. Панихида состоится на футбольном стадионе. Похоронят экс-президента ЮАР в деревне Куну, рядом с могилами его детей. В последний путь Нельсона Манделу проводят с государственными почестями, а до этого дня по всей стране будут приспущены национальные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 декабря из ЮАР пришла трагическая новость о смерти одного из лидеров и символов мирового движения за равноправие, первого чернокожего президента Южной Африки. Это человек, который сознательно отказавшийся от вооруженной борьбы и лауреат нобелевской премии мира Нельсон Мандела. В стране объявлен 10-дневный траур.

Нельсон Мандела:

Я посвятил всего себя борьбе против господства белых. Я посвятил всего себя борьбе против господства черных. Я живу идеей новой Южной Африки, в которой все граждане будут равны.

Эти слова Нельсон Мандела произносил в своей жизни неоднократно. И дважды ими были отмечены судьбоносные события в его жизни, в жизни Южной Африки, всей Африки, всего мира. В мае 1994-го новоизбранный первый чернокожий президент ЮАР этими словами подтвердил падение уродливого режима расовой сегрегации — апартеида. Но стоит помнить, что в апреле 1964-го они были сказаны им в суде, где за борьбу с апартеидом он был приговорен к пожизненному заключению.

Между этими событиями было 27 семь лет заключения, восемнадцать — в одиночной камере, о которых сам Нельсон Мандела говорил, что это время дало ему возможность сосредоточиться. Сосредоточиться, чтобы понять что-то очень важное. О жизни, о свободе и о борьбе... которая может дать второе, но может слепо отбирать первое. Поэтому, выйдя из тюрьмы, лидер вооруженного крыла Африканского Национального конгресса отказался от идеи вооруженной борьбы и мести, в пользу другой идеи. Тем самым дав своей стране и свободу, и мир.

Нельсон Мандела:

Всей своей жизнью я говорил о свободе. Но именно ваше сопротивление, ваше упорство освободили меня, чтобы я смог вновь говорить с вами сегодня.

Слова Нельсона Манделы, идея пронесенная им через годы заключения, выстраданная им лично, и отданная им своей стране вместе со всей его жизнью сделали его больше, чем просто великим человеком. Нельсон Мандела сам стал идеей. И в день, когда окончилась жизнь великого человека Нельсона Манделы, его идея — равенства для всех — окончательно обрела бессмертие.

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Ушел из жизни известный всему миру, выдающийся политик – Нельсон Мандела. Первый чернокожий президент ЮАР, при котором, можно сказать, бескровно восстановили равновесие в правах белокожих и темнокожих в Южной Африке.

Образ Манделы в этой стране популярнее всех вместе взятых киногероев и спортивных звезд. Его портрет – на денежных купюрах, он – среди четырех лауреатов нобелевской премии от ЮАР, его именем назван фирменный южноафриканский цветок, портрет Манделы можно увидеть повсюду! Он единственный, кому поставили памятник при жизни.

Местные:

К Нельсону Мандела мы относимся с большим уважением. Он для меня, как родной отец или дед. У него свои идеалы, свое мышление. Он выступал за правду, за свои корни. Он воодушевлял нас, молодежь, быть смелыми, верить в себя, в свои силы, помнить, откуда мы, учил не копировать кого-то, а оставаться такими, какие мы есть.

В последнее время 95-летний национальный герой находился на грани жизни и смерти. Причем, эта грань была настолько тонкой, что случались даже казусы, как это не прискорбно. Джордж Буш, тот самый старший в американской президентской династии, отличился очередной нелепицей – прислал соболезнование семье Манделы еще месяц назад, когда первый темнокожий президент ЮАР был жив.

Теперь уже искренние, уместные соболезнования направили Генсек ООН, президенты почти всех стран мира, в том числе Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В ЮАР проведут день молитвы в память о Нельсоне Манделе. Власти страны призывают всех собраться в церквях, мечетях, храмах, синагогах на молитвах и задуматься о жизни Манделы и о его роли в пределах страны и всего мира.