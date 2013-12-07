16 белорусов 6 декабря стали лауреатами Госпремии, которая составляет около сорока тысяч долларов

Новости Беларуси. Герои нашего времени. 16 белорусов 6 декабря пополнили ряды особенных людей — граждан, которые оставили заметный, а точнее, неоценимый, след в жизни страны — это деятели науки и техники, литературы, искусства и архитектуры. Все они лауреаты Государственной премии. Это их глазами и фантазией мы увидели облик «Минск-арены» и заглянули в душу полешуков в знаменитой «Пинской шляхте». Это их талантом мы проникли в микро- и даже наномир, а ценные документы защитили голографией, которую невозможно подделать. Это их умом по магистралям планеты колесят машины последнего поколения. И это, безусловно, повод ими гордиться.

Вручение госпремий — церемония особенная — бывает раз в два года. А сегодня впервые она прошла в интерьерах нового Дворца независимости. Здесь же сегодня три десятка белорусов получили и государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная ценность Беларуси — трудолюбивый и талантливый народ. Отмечать тех, кто достиг выдающихся результатов в своем деле, стало для нашей страны хорошей традицией. Торжественная церемония вручения госпремий и наград сегодня впервые прошла во Дворце Независимости, который недавно стал новым символом нашей республики. Постройку уже окрестили самым монументальным достижением отечественного производства. Она сделана в Беларуси и для белорусов. Сегодня это более, чем символично. Здесь собрались люди, во многом благодаря которым и развивается государство.

Нина Шарубина, ведущий мастер сцены Национального академического Большого театра оперы и балета:

Я впервые во Дворце. Просто потрясена красотой, величием, я бы сказала. И, знаете, я иногда бываю в других театрах как ближнего, так и дальнего зарубежья и, когда возвращаюсь в свой театр, ощущаю то же самое – величие нашего театра. Я параллель такую маленькую проведу.

Сегодня очень волнительно событие. Я думаю, каждый из лауреатов государственной премии запомнит это событие на всю жизнь.

Момент, действительно, очень торжественный. Нина Шарубина тоже волнуется, хотя артистка большого театра оперы и балета получит награду из рук Президента в третий раз.

Большинство гостей впервые удостоены такой чести. Отбор был очень жесткий. Глава государства чуть позже расскажет, что среди претендентов оказались сотни тысяч человек. В итоге в почетном списке значатся сорок три персоны. Ровно столько мест сегодня было подготовлено в специальном зале государственных наград. Чуть меньше половины присутствующих — лауреаты госперемии. Она вручается раз в два года и, к слову, составляет около сорока тысяч долларов. Первыми были отмечены яркие представители белорусского искусства, архитектуры, науки и техники.

Александр Лукашенко:

Здесь собрались люди, чьи выдающиеся заслуги перед Отечеством отмечены почетными званиями, медалями, орденами и благодарностями. И что особенно символично, - лауреаты государственных премий Беларуси, присуждение которых проводится всего лишь один раз в два года.

Работы многих одаренных исследователей, деятелей науки и культуры были представлены на открытом конкурсе на присуждение госпремии. Выбор оказался очень непростым. Победили те, чьи достижения являлись результатом многолетней деятельности сильных и авторитетных школ, традиции которых, заложенные в советские времена, были преумножены за годы независимости.

Три коллектива стали в этом году лауреатами государственной премии Беларуси в области науки и техники. Среди них – представители отечественной школы химического синтеза Белорусского государственного университета. Эти ученые создали более 100 неорганических соединений на основе микро- и наноразмерных частиц, которые нашли применение в самых различных сферах: от производства ракетного топлива до борьбы с патогенными микроорганизмами.

Высокое признание заслужили Леонид Викторович Танин, Петр Васильевич Моисеенко, Николай Евгеньевич Макаревич, разработавшие голографические средства защиты документов и ценных бумаг. Это перспективное направление активно развивается в нашей стране. За последние годы уже выпущено более 30 млрд голограмм. А на всемирной выставке «Голография-2012» в Астане треть экспонатов вообще была из Беларуси.

Лауреатом госпремии в области науки и техники стал также авторский коллектив «Минского завода колесных тягачей». Они спроектировали и внедрили в серийное производство тягачи и шасси четвертого поколения. Продукция, созданная по их разработкам, составляет основу ракетных войск противовоздушной обороны Беларуси и России, а также экспортируется в 30 государств мира.

Через несколько минут зазвучали фанфары. Получить награду из рук Президента — вдвойне приятно.

А еще — это уникальная возможность пообщаться с главой государства и сказать слова благодарности. Многие не преминули этим воспользоваться.

Андрей Головач, главный инженер Минского завода колесных тягачей:

Особенно хочется выразить благодарность Академии наук.

Минский завод колесных тягачей стал предметом отдельного разговора. В последнее время все чаще звучат предложения по его приватизации. Но Глава государства призвал еще раз обдумать такой серьезный шаг.

Александр Лукашенко:

Я бы хотел, чтобы этот завод процветал. Но меня удивляет то рвение, с которым сегодня (не знаю: завод или правительство) хотят его продать. Я, конечно, категорически против этого. Но встает вопрос: «Вы не отстанете от мировых тенденций? Если мы не отстанем, тогда нам не надо продавать. Мы должны торговать этим товаром, который вы создаете и, видно, неплохо по качеству работаете.

Поэтому вы подумайте очень серьезно.

Академик Танин — создатель лазерного диагностического прибора, не имеющего аналогов в мире. Автор более чем двухсот научных работ, тридцати изобретений и семи патентов — тоже лауреат премии. В конце девяностых не без помощи государства было создано уникальное наукоемкое предприятие, которое специализируется на голограммах. Миллионы долларов инвестиций дали прекрасный результат именно благодаря грамотному использованию средств.

Отмечены и создатели культурно-спортивного комплекса Минск-Арена, во многом благодаря которому наша страна получила почетное право провести чемпионат мира по хоккею.

Теперь этот же коллектив трудится над еще одним большим объектом — Дворцом художественной гимнастики. Спортсменки его действительно заслужили: взяли награды на лондонской олимпиаде. А чуть позже удостоились и государственных. Дворец строят на проспекте Победителей, совсем недалеко от Минск-Арены, которая уже стала не просто спортивным объектом, но и знаковым местом для всех горожан.

Александр Лукашенко:

Это олицетворение, можно сказать, нашей страны. И строили мы ее быстро. Может, не совсем качественно, местами. Но, вообщем-то, неплохо. А идея неплохая: три в одном, как в рекламе известной сегодня говорят. То, что чемпионат мира будет в 2014 году, это заслуга этого объекта. Не было бы его, не было бы и чемпионата мира.

Когда я приезжал на стройку, мне строители прямо говорили «зачем это здесь спроектировали, это здесь не надо». Я позвал начальника стройки: «там, где можно сделать так, как вы по-хозяйски считаете - делайте, все сэкономленное -ваше». И они научили наших проектантов работать, которые по советским лекалам штамповали и, что греха таить, и сегодня еще пытаются штамповать наши объекты в городе. Хотя в мире, Европа, уже давно ушли вперед и на подобные вещи тратят значительно меньше.

Орден отечества третьей степени сегодня вручили настоящей легенде советского и белорусского гандбола Спартаку Мирановичу. На протяжении тридцати семи лет это - бессменный тренер гандбольного клуба СКА-Минск. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной советского союза — можно сказать уже эксперт по наградам. В ответ пообещал помочь стране завоевать олимпийскую медаль.

Спартак Миранович, главный тренер спортивной команды «Гандбольный клуб «СКА-Минск»:

Берем награду авансом. Отдавать будем олимпийскими медалями.

Вполне реальная мысль, учитывая что гандбол уже стал одним из самых любимых видов спорта в Беларуси. Матчи на той же Минск-арене собирают аншлаги, да и для подрастающего поколения созданы все условия.

Ближе к концу списка атмосфера в зале государственных наград стала по-настоящему теплой. Сложилось такое впечатление, что Президент лично знает каждого из лауреатов. Будь-то председатель райисполкома или артист балета. По большому счету, с каждым из этих людей связан определенный этап развития страны.

Александр Лукашенко:

Суть этой моей политики сводится к тому, чтобы для самых талантливых, для самых перспективных, для самого высокого искусства мы должны были создать нормальные условия. Мы их создали. Дай Бог, чтобы у нас было побольше таких творческих работников. За неполных два года мы создали образец - Дворец независимости. Вы посмотрите - это создано руками белорусов. Здесь люди получили достойное вознаграждение за свой труд. Они должны зарабатывать у нас в стране и создавать высочайшего образца объекты, чтобы мы могли ими гордиться. Вручая вам сегодня награды, я вспомнил всю свою президентскую жизнь. Спасибо вам за то, что делаете для нашей страны, за то. что учите всех нас, молодежь, белорусов, как нужно трудиться в этих условиях.

Андрей Головач, главный инженер Минского завода колесных тягачей:

Последнее четвертое поколение - это то, что удалось сделать заводу за последние годы. Нам удалось разработать агрегатную базу, т.е отдельные узлы, потому что невозможно поставить узел с машиной, которая везет тяжелую ракету, на изделие, которое перевозит небольшие грузы.

Юрий Николаев, главный конструктор Минского завода колесных тягачей:

Нами создана, также, серия машин народно-хозяйственного назначения. В первую очередь - для нефтегазодобывающей отрасли, специальные шасси для монтажа кранового оборудования. Мы работаем с рядом российских предприятий.

Евгений Горко, заместитель главного технолога по подготовке производства Минского завода колесных тягачей:

Модернизация и переоснащение ведется с 2007 года, а премия - за 2012 год. Конечно, если бы не новые технологии, не новое оборудование - мы бы не смогли создать некоторые изделия. Например, корпусная машина, без лазерных технологий ее изготовить практически невозможно.

Михаил Артемьев, заведущий лабораторией нанохимии научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ:

В ближайшие 5 лет надеемся сделать прикладные разработки в области сверхчувствительной диагностики с использованием наших наночастиц. Скорее всего, это будет диагностика не для человеческих заболеваний, а для ветеринарии.