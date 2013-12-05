Новости Беларуси. Заседание Высшего Госсовета Союзного государства пройдет в конце декабря. Об этом 5 декабря сообщил госсекретарь Григорий Рапота. На встрече с Александром Лукашенко обсуждалась подготовка предстоящему форуму. Он традиционно собирает глав государств, премьер-министров и руководителей парламентов.

Высокая степень интеграции с Россией делает ее главным экономическим партнером Беларуси. Товарооборот между странами за десять месяцев этого года вплотную приблизился к 33 миллиардам долларов. Это половина объема всей внешней торговли Беларуси. В 2013 году вырос и экспорт в Российскую Федерацию – на 4,5%.

Президент поинтересовался ситуацией с подготовкой к Союзному Совмину, который состоится в Москве на следующей неделе. В то же время, по мнению Александра Лукашенко, остаются некоторые вопросы, которые необходимо решать только на уровне Высшего Госсовета.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что там не стыкуется, может быть, что не согласовано, может быть, сейчас нужно вмешательство президентов, чтобы меньше споров было на Высшем государственном совете. И одновременно по Совмину Союзного государства, потому что это основной наш рабочий орган, все вопросы варятся там и вносятся на Высший госсовет. Какова ситуация с Союзным Совмином.

И третье. Ваши оценки белорусско-российских отношений в контексте тех проблем, которые сегодня возникают. В том числе и конфликта Евросоюза с Украиной. Как это преломляется на наши отношения, какие уроки, выводы мы должны сделать.

Предыдущий Высший госсовет Союзного государства состоялся 15 марта в Санкт-Петербурге. Тогда основной темой разговора стала интеграция в Евразии. Повестка будущего форума в основном экономическая. Ключевые вопросы касаются бюджетной политики, и двусторонней торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Естественно, встанут темы развития Союзного государства во всех своих аспектах. Это сферы транспорта, энергетики, сфера утверждения, наконец, решения вопроса союзной собственности, согласованной промышленной политики. И многие другие.