Наталья Кочанова: выстраиваем работу таким образом, что работаем вместе с Палатой представителей с самого начала над законопроектом

Новости Беларуси. Весенняя сессия открылась в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Здесь отметили: ситуация в мире непростая и требует от Беларуси готовности оперативно реагировать на вызовы. Между тем, предприятия и люди в стране должны работать, а бюджет – получать средства для выполнения социальных программ и обязательств.
Так, сенаторы ожидают роста экономики Беларуси на 3-4 % в год.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы сейчас работу выстраиваем таким образом, что подключаемся на самом начальном этапе в этой работе и работаем вместе с Палатой представителей с самого начала работы над законопроектом. Мне хотелось бы, чтобы те законопроекты, которые будут приняты нами, членами Совета Республики, были эффективны.
На весенней сессии в Совете Республики рассмотрят 30 законопроектов. В их числе поправки в законы о хозяйственных обществах, о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем. Корректировка предстоит законодательству в сфере нотариальной деятельности.
Ну а еще сенаторы продолжат проводить выездные заседания в регионах. Такой метод хорошо себя зарекомендовал.