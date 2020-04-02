Наталья Кочанова: выстраиваем работу таким образом, что работаем вместе с Палатой представителей с самого начала над законопроектом

Здесь отметили: ситуация в мире непростая и требует от Беларуси готовности оперативно реагировать на вызовы. Между тем, предприятия и люди в стране должны работать, а бюджет – получать средства для выполнения социальных программ и обязательств.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы сейчас работу выстраиваем таким образом, что подключаемся на самом начальном этапе в этой работе и работаем вместе с Палатой представителей с самого начала работы над законопроектом. Мне хотелось бы, чтобы те законопроекты, которые будут приняты нами, членами Совета Республики, были эффективны.