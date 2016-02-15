Ситуация с гриппом и цены на лекарства: Президент принял с докладом министра здравоохранения Беларуси

Новости Беларуси. Необоснованного роста цен на лекарства в Беларуси быть не должно. Такую задачу глава государства поставил, принимая 15 февраля с докладом министра здравоохранения Василия Жарко. По словам Александра Лукашенко, люди не станут экономить на лекарствах, поэтому некоторые производители и торговля могут этим воспользоваться.

Во время встречи речь шла и о ситуации с гриппом. В стране созданы все условия, чтобы не допустить эпидемии. Аптеки обеспечены всеми необходимыми препаратами.

Здоровье белорусов – самая главная инвестиция государства. Этот тезис не раз звучал на встречах самого высокого уровня. Вот и 15 февраля эту тему затронул президент, принимая с докладом министра здравоохранения.

Ситуация в соседних странах настораживает. Во многих регионах России объявлена эпидемия гриппа. Подобная картина и в Украине. Для вирусов, как известно, границ нет, отсюда и вопрос, какова эпидемиологическая ситуация в Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Работа ваша и Минздрава признана весьма успешной за это время. Поэтому меньше интересуют вопросы (я с ними знаком) итогов работы за прошлый год Министерства. Сегодня меня больше интересует текущий момент. Я хотел бы, чтобы вы мне объективно доложили по ситуации, которая складывается в Беларуси в связи с ОРВИ, гриппом и так далее. Меня насторожила информация о больших объемах гибели людей в России. Мы открыты, мы в этом плане едины с Россией, у нас единый, так сказать, рынок и единое пространство. И люди болеют также одинаково. Поскольку в Беларуси относительная тишина, наверное, не та ситуация, далеко не та, но какова она? Я хотел бы знать.

Уровень заболеваемости в нашей стране не вызывает опасений, – отмечают эксперты. Впрочем, белорусы показывают стойкий иммунитет к гриппу вот уже несколько лет.

В борьбе с инфекцией в некотором смысле стал переломным 2009 год. Тогда эпидемия гриппа наделала много шума. Но и уровень иммунизации населения был очень низким – всего 7%. Сегодня этот показатель превышает уже 40%.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Ситуация по заболеваемости и простудным заболеваниям, в том числе и гриппом, у нас находится на низком уровне. Даже если брать по сравнению с прошлым годом, то на сегодняшний день на 10% ниже, чем в прошлом году. У нас нет эпидемии и даже ее не намечается. Был в последние две недели немножко рост заболеваемости, но это ежегодный рост заболеваемости.

Испытание вирусом каждый год проходит и отечественная фармацевтика. Ведь от качества и в этой ситуации количества препаратов во многом зависит и эффективность лечения. С 2012 года выпуск отечественных препаратов увеличился почти в три раза.

Павел Коховец, генеральный директор фармацевтического предприятия:

В этом году, если регистрация завершиться успешно, то мы к сентябрю произведем необходимое нашей стране количество (порядка 3,5 миллиона доз) и поставим на рынок.

Одним словом, белорусы без защиты не останутся. В аптеках и сегодня выбор на любой вкус и кошелек. На полках и отечественные, и импортные препараты. Ограничивать ассортимент никто не собирается. Но глава государства отмечает, что белорусы должны быть защищены от необоснованного завышения цен на лекарства.

Александр Лукашенко:

Мы имеем своих лекарств больше половины, но что в этих лекарствах? Понятно, где-то там субстанция, какая добавленная стоимость и вообще ваши впечатления с выходом на аптеки. Как они работают? Мы по торговле рассматривали вопросы. Точно так вам придется делать, если это нужно, и по аптекам. Но вы меня информировали, что они у вас абсолютно управляемые. Не важно – государственные, частные – но нам тоже нельзя упустить этот вопрос. В этом плане наши производители и особенно торговля будут стараться цены потихоньку двигать. Вот это недопустимо. Конечно, я не за то, чтобы мы загнали аптеки или других производителей в убытки. В противном случае мы будем вымывать номенклатуру товаров и лекарств. Никто в убыток работать не будет, но и наживаться за счет этого, особенно торгующим организациям, позволить нельзя.

В этой аптеке грипп встречают во всеоружии. Дефицита противовирусных препаратов нет. Здесь только для снятия симптомов ОРВИ и гриппа отечественных препаратов в форме саше около 20 видов. Да и свои дешевле зарубежных примерно в три раза. Директор крупной аптечной сети отмечает, что это оптимальное соответствие «цена – качество». Да и белорусы в последнее время изменили свой взгляд на наши пилюли.

Игорь Ковальчук, генеральный директор аптечной сети:

По нашему предприятию увеличился ассортимент лекарственных средств белорусского производства на 160 наименований. Цены стабильно держатся. Министерство здравоохранения этот вопрос держит на постоянном контроле и не позволяет увеличивать цены, особенно в связи с ростом заболеваемости.

На встрече обсуждали и ситуацию с детской областной клинической больницей в Гомеле. Речь о реконструкции здания либо о строительстве нового корпуса ведется давно. Но пока конкретное решение не принято. Президент поручил профильному министру разобраться в этом вопросе.

Василий Жарко:

Решение такое: мне вместе с губернатором еще раз вернуться. Надо делать, но каким путем? Или будет новое строительство, или строительство на этой площадке плюс реконструкция. Мы с губернатором определимся и в течение двух лет учреждение должно быть полностью готово.

Чтобы не допустить эпидемии, одно из главных условий, как показывает опыт, – тщательная подготовка. В нашей стране в этом направлении идет активная работа. К примеру, в период повышенной заболеваемости участковые врачи работают в выходные дни. Больницы полностью оснащены нужными препаратами. По прогнозам специалистов, к концу уже этой недели уровень заболеваемости снизится еще на 10-15%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.