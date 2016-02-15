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Евросоюз получил заявку от Боснии и Герцеговины на вступление в союз

15 февраля 2016 10:38
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Количество стран-участниц Евросоюза может увеличиться. Сегодня, 15 февраля, ЕС получил заявку от Боснии и Герцеговины на вступление в союз. 

Ранее представители Боснии и Герцеговины заявляли, что Нидерланды, которые являются очередным председателем ЕС, утвердили дату подачи официальной заявки. Однако надеяться на получение статуса кандидата в члены Европейского союза можно только в начале следующего года.

Напомним, в августе 2015 года европолитики заявили о возросших перспективах вступления в ЕС стран Балканского полуострова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Европейский союз

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