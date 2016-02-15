Евросоюз получил заявку от Боснии и Герцеговины на вступление в союз

Количество стран-участниц Евросоюза может увеличиться. Сегодня, 15 февраля, ЕС получил заявку от Боснии и Герцеговины на вступление в союз.

Ранее представители Боснии и Герцеговины заявляли, что Нидерланды, которые являются очередным председателем ЕС, утвердили дату подачи официальной заявки. Однако надеяться на получение статуса кандидата в члены Европейского союза можно только в начале следующего года.

Напомним, в августе 2015 года европолитики заявили о возросших перспективах вступления в ЕС стран Балканского полуострова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.