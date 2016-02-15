Евросоюз отменил санкции в отношении Беларуси

Новости Беларуси. Евросоюз 15 февраля отменил санкции в отношении Беларуси. К такому решению пришли министры иностранных дел стран ЕС на специальном заседании в Брюсселе.

Ограничительные меры отменены практически по всем пунктам. В дальнейшем это позволит не только продолжить политический диалог между Старым светом и Беларусью, но и развивать экономические связи. Ведь наша страна за последнее время значительно улучшила свой имидж на международной арене, а, соответственно, стала привлекательнее для инвесторов и доступнее для торговых соглашений.

Юрген Хардт, член христианско-демократической партии Бундестага (Германия):

Я полагаю, что отношения между Беларусь и Германией и между ЕС в целом действительно потеплели и шаг за шагом продвигаются в конструктивном направлении. Санкции содержали требования, которые белорусские власти, на мой взгляд, выполнили, поэтому и последовала отмена санкций.

Гернот Эрлер, заместитель министра иностранных дел Федеративной Республики Германия:

Мы очень рады, что сейчас находимся на конструктивном пути. И надеемся, конечно, на последующие хорошие сигналы дальнейшего сотрудничества. Сейчас мы должны взаимовыгодно использовать этот позитивный момент. Мы надеемся, что это пройдет с пользой для ЕС. Мы знаем, что Беларусь – член Евразийского экономического союза. Но мы также знаем, что есть интерес активизировать сотрудничество с Евросоюзом. И Германия готова в этом помочь.

МИД Беларуси приветствует решение Совета Европейского Союза об отмене большинства санкций. Также во внешнеполитическом ведомстве нашей страны отмечают, что это важный этап на пути нормализации отношений. Открываются и новые возможности для взаимодействия Беларуси и ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.