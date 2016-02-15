Наземный комплекс управления спутником «Белинтерсат-1» начнёт работу 12 апреля

Новости Беларуси. Наземный комплекс управления белорусским телекоммуникационным спутником «Белинтерсат-1» начнёт работу 12 апреля. Об этом сегодня, 15 февраля, доложил Президенту Беларуси Александру Лукашенко председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулёв.

В январе аппарат, рассчитанный на передачу теле- и радиосигнала, был запущен с китайского космодрома. Сейчас проводятся плановые орбитальные испытания спутника. Все его системы находятся в исправном состоянии. С 1 апреля он поступит в управление белорусской стороны. Наземный комплекс управления спутником создан на территории Дзержинского района Минской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы уже исходили из того, что связь – это и нам нужно. У нас есть ресурс. Мы его можем предоставить другим государствам. Китай уже заключил с нами на 15-20% договор от этого ресурса спутника, ну и дальше мы можем продавать этот ресурс. И мы планируем спустя несколько лет получить хорошую прибыль от работы нашего спутника. Наземную часть ЦУПа мы совершенствуем, так я понимаю? 12 апреля мы официально дадим старт после всех испытаний и тренировок работе этого спутника. Поэтому хотелось бы знать детали всего, экономические детали.

Сегодня же стало известно, что белорусские военные рассчитывают в ближайшие два года создать ракетный комплекс, дальностью более 200 км. Напомним, что недавно в войска поступила первая белорусская реактивная система залпового огня «Полонез». Своими характеристиками установка способна конкурировать с аналогами, находящимися на вооружении других стран. Более того, она была создана за очень короткий срок и уже открыла новую страницу в развитии отечественного военно-промышленного комплекса. Сейчас идет работа по улучшению боевых характеристик «Полонеза», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Дальность будет существенно больше, чем 200 км. Это действительно будет новая ракета. Мы не выходим за рамки договора об ограничениях обычного вооружения, то есть не более 300 км. Подписанные договора и соглашения мы соблюдаем. Я думаю в течение 2016-2017 гг. мы эту задачу решим.