«Ситуация обязывает две страны искать новые горизонты»: чем завершился и к чему приведет визит Александра Лукашенко в Украину

Новости Беларуси. На неделе Беларусь и Украина шагнули вперед к более тесному экономическому сотрудничеству. На переговорах в Киеве, во-первых, обозначилось четкое намерение создавать новые совместные предприятия. Во-вторых, увеличивать товарооборот. Цифры в 8 миллиардов долларов предполагается достичь за два года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Казалось бы, Беларусь и Украина больше двух десятилетий живут отдельно и наши пути расходятся. Однако переговоры президентов подтвердили: старый друг лучше новых двух. Белорусская практика развивать региональное сотрудничество, похоже, станет еще одним вектором белорусско-украинской кооперации. В ближайшее время состоится масштабный Форум регионов. Цель – расширить контакты наших бизнесменов и предприятий, подкрепить их живыми контрактами. Вообще, по сравнению с 2015 годом, Беларусь уже в пять раз увеличила продажи товаров в Украину. В первую очередь это «молочка», рожь, нефтепродукты. Оттуда к нам идет также много пищевой продукции и сырья. Украинские конфеты есть почти в каждом белорусском магазине. Киев – столица Украины, вечный город на семи холмах. Кроме общих исторических корней у Беларуси и Украины гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Здесь, например, можно прогуляться по улице Белорусской, отсюда уехать на новеньком белорусском автобусе. Еще до начала переговоров специалисты прогнозировали: основных остановок на пути к новым решениям будет две: политическая и экономическая. Упрекнуть украинцев в отсутствии интереса к политике невозможно. Потому и визит Александра Лукашенко в Киев – событие ожидаемое и обсуждаемое.

Украинцы:

Я Беларусь вообще уважаю, и партнеров много было по бизнесу. Можно о чем-то говорить и о чем-то договариваться. Бываю в Беларуси и я смотрю, что то же самое сельское хозяйство, промышленность, контроль питания – все поставлено на гораздо выше уровень, чем у нас. Те же самые дороги. Украинский президент Александра Лукашенко встречает во дворе своей администрации. Оркестр, рота почетного караула. Но вместо официального рукопожатия – дружеские объятия. Нынешняя встреча – логическое продолжение разговора, который лидеры начали еще в апреле. Тогда же Петр Порошенко пригласил белорусского лидера с визитом в Украину. Встречались на территории сразу двух государств. Обсуждали Александр Лукашенко с Петром Порошенко стратегические вопросы экономического партнерства. Сегодня – основное внимание конкретным деталям. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Со времени нашей последней встречи в апреле очень многое сделали правительства по реализации наших договоренностей. Есть еще половина не выполненных по срокам наших поручений, но они укладываются в сроки. Поэтому мы сегодня можем констатировать, что не зря встречались. Эти регулярные встречи всегда послужат и развитию экономики наших государств. Вы можете рассчитывать на то, что если мы что-то умеем и можем сделать для нашей Украины, мы это сделаем. За пять месяцев 2017 года совместный товарооборот вырос аж на 26,7%. Сегодня это уже 1 миллиард 800 долларов. Пожалуй, трудно найти другое вневнешнеэкономическое направление, которое выглядело бы настолько успешно. Страны связывают 12 совместных предприятий. За 2016 год с их конвейеров сошло 2,5 тысячи тракторов, 180 комбайнов и полтысячи лифтов.

Валерий Иванкович, генеральный директор машиностроительного холдинга:

Мы поставляем сюда машкомплекты. Украинские специалисты задействованы в этом. Это трудовые рабочие руки, которые собирают эти машины, скручивают гайки, болты, и продаем на украинском рынке. Мы получаем доход от того, что мы собираем свою часть техники, украинцы получают свою часть дохода. Следующий шаг – дотянуться до товарооборота в 8 млрд долларов. Цифра большая, но вполне достижимая. Столько торговали страны в докризисные времена.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Нынешняя ситуация обязывает нас, две страны, искать новые возможности, открывать новые возможности, новые горизонты. Поэтому сам по себе визит главы государства – это серьезный сигнал в первую очередь для бизнеса, для наших предприятий о том, что мы должны искать эти возможности. Во время визита в Беларусь в апреле Петр Порошенко призвал белорусские предприятия к участию в тендерах по строительству дорог. Не успели высохнуть чернила под договоренностями, а брестские дорожники уже собираются в длительную командировку. Готовят технику, изучают фронт работ. Планируется, что наши специалисты будут ремонтировать киевскую набережную.

Игорь Шугаев, генеральный директор дорожно-строительного треста (Брест):

Перспектива работы в Украине достаточно серьезная и долгосрочная. Что не может не радовать, это прежде всего загрузка мощностей нашего треста и получение валютной выручки. Сельскохозяйственная техника, газовая и нефтеперерабатывающая промышленность, наука, культура – точек соприкосновения у Беларуси и Украины достаточно. Но Александр Лукашенко предлагает посмотреть на сотрудничество под новым углом. Бюджет в Украине сегодня децентрализован. До 60% финансов остается на местах. Значит, на арену кооперации пора выводить непосредственно регионы. Александр Лукашенко:

Хотел бы предложить, Петр Алексеевич, думаю, вы согласитесь. У нас хорошо развивается региональное сотрудничество с Россией, с Китаем, крупными государствами. Может быть, нам проработать вопрос и вот такие межрегиональные форумы собирать? Мы можем предложить Гомель. Вы там были, вы любите этот город. Наверное, и первый раз вы в Гомеле когда-то побывали, прекрасный город. Место есть для этого. Чтобы мы проводили там форумы, где руководители регионов будут встречаться. Я был бы рад, если бы вы рассмотрели эту идею межрегионального сотрудничества. Одна из болевых точек для украинской стороны, а значит и повод для серьезного обсуждения – предстоящие учения «Запад-2017». Но белорусско-украинская граница никогда не станет границей войны. Исключительно дружбы.

Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины:

Беларусь и Россия определили свои союзнические отношения. Безусловно, они требуют, чтобы именно вопрос безопасности, обороноспособности решался с позицией возможности защитить свои территории и народы. Для Беларуси лето проходит под знаком усиления позиций в Восточной Европе. Парламентская ассамблея ОБСЕ, саммит ОДКБ и на наделе – переговоры с украинским президентом. Вот уже несколько лет сердце Киева, Майдан, ассоциируется с сожженными покрышками и беспорядками. Времена, конечно, изменились, революционное пламя сбили. Но восток страны все еще пылает. Александр Лукашенко:

Мы сегодня очень много говорили, не стану скрывать, о сотрудничестве в интересах Луганской и Донецкой областей. Мы поставляем гуманитарную помощь в эти области. Мы хотели бы работать там без посредников и по наикратчайшему пути. Он через Украину. И просил Петра Алексеевича, чтобы, если будет какой-то интерес и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе. Люди ведь наши, делить нам нечего. Вы, украинцы, должны знать, что у вас есть близкие и родные люди, которые живут чуть севернее вас, но ничем не отличающиеся от вас. И если вам трудно, в чем только сможем, мы всегда поможем. Пока президенты двух стран ведут переговоры о создании совместных предприятий и производстве конкурентоспособной продукции, в украинской торгово-промышленной палате заключают сделки крупные компании. Среди взаимных интересов – выход на новые рынки третьих стран.

Сергей Демков, директор коммерческого предприятия (Беларусь):

Мы сейчас вышли и интенсивно работаем на рынках Объединенных Арабских Эмиратов. Но, как оказалось, никого не интересует продукция. Все хотят, арабские шейхи в особенности, получить под ключ готовый проект. Например, «мне здесь оливковую рощу сделайте».

Владимир Хомов, директор коммерческого предприятия (Украина):

То, что касается растений, уникальных технологий по торфу, который есть с белорусской стороны, с украинской стороны это все технологии, которые связаны с водной обработкой. Бизнесмены, которые привыкли к том, что время – деньги, уже через несколько часов после начала форума объявили: в финансовом эквиваленте встреча беспрецедентная. Заключили почти два десятка контрактов на сумму больше 45 миллионов долларов. Две сделки на 6 миллионов долларов на счету «БелАЗа».

Парамжит Калон, генеральный директор коммерческого предприятия (Украина):

Мы заниаемся горным делом и используем «БелАЗы». Поэтому ежегодно мы планируем покупать по 5-6 машин. Самые крупные договоренности – о поставках белорусских удобрений. За два года – на 30 миллионов долларов. Буквально нарасхват наши специалисты в нефтегазовой сфере. Белорусы построят четыре газовые скважины в Полтавской области.

Ива Гафич, директор по добыче нефтегазодобывающей компании (Украина):

Поднимались проектные показатели строительства скважин, разговор идет о сумме выше 30 млн долларов. И это не говоря уже о повышенном спросе на нашу сельскохозяйственную технику, «МАЗы» и городской транспорт.