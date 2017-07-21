Александр Лукашенко в Киеве: Мы сегодня очень много говорили о сотрудничестве в интересах Луганской и Донецкой областей

Новости Беларуси. У Беларуси и Украины большой потенциал для развития сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 21 июля заявил Александр Лукашенко на встрече в Киеве со своим украинским коллегой. По словам главы белорусского государства, нам необходимо выходить на рынки третьих стран с совместной продукцией. Для этого нужно развивать кооперационные связи. Уже сейчас на территориях двух стран действует 13 совместных сборочных производств, из которых 7 – в Украине. Красная ковровая дорожка, флаги, телекамеры и журналисты, члены официальных делегаций Беларуси и Украины выстроились для приветствия. Автомобиль Президента Беларуси остановился у красной дорожки. Рукопожатие и официальная встреча. Военный оркестр исполнил гимны двух государств. Президенты по красной дорожки прошли к украинскому флагу – такова церемония.

Ольга Юруть, СТВ:

Резиденция президента Украины находится на улице Банковая. Хотя, как утверждают местные, банка здесь никогда никакого не было. Он был на соседней, Институтской улице, но это другая история. Сейчас Банковая стала именем нарицательным, если говорят о принятых властью решениях, событиях или о власти в целом. Вот и сегодня на деловой части встречи Александра Лукашенко и Петра Порошенко здесь, на Банковой, будут говорить прежде всего об экономике. Приоритеты развития экономик Беларуси и Украины – сельское хозяйство, нефтехимический комплекс, промышленная кооперация и транспортная логистика. Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины:

Белорусские дороги являются примером в Восточной Европе. Я рад, что Минск придает этому очень большое внимание. Мы сейчас тоже вкладываем очень большие средства в развитие нашей дорожной инфраструктуры. Основные усилия сейчас брошены на качественное соединение Украины с Европейским союзом. Но мы тоже помним о наших белорусских коллегах и мы хотим, чтобы транзит через территорию Украины был удобным для Беларуси. Мы продвигаем сейчас инициативу, так называемое «Железнодорожное сообщение пяти столиц», которое должно включать, по нашему понимаю, Киев, Минск и столицы трех стран Балтии. Приоритеты развития экономик Беларуси и Украины – сельское хозяйство, нефтехимический комплекс, промышленная кооперация и транспортная логистика. Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины: Белорусские дороги являются примером в Восточной Европе. Я рад, что Минск придает этому очень большое внимание. Мы сейчас тоже вкладываем очень большие средства в развитие нашей дорожной инфраструктуры. Основные усилия сейчас брошены на качественное соединение Украины с Европейским союзом. Но мы тоже помним о наших белорусских коллегах и мы хотим, чтобы транзит через территорию Украины был удобным для Беларуси. Мы продвигаем сейчас инициативу, так называемое «Железнодорожное сообщение пяти столиц», которое должно включать, по нашему понимаю, Киев, Минск и столицы трех стран Балтии. Со времени встречи Александра Лукашенко и Петра Порошенко в апреле 2017 года правительства двух стран сработали на результат – рост взаимной торговли уже ощутим.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Потенциал наших государств величайший. И то, что мы сегодня имеем, хоть это и прилично, для нас Украина – второй партнер во внешней торговле, а мы для вас четвертый, для огромного такого государства, это, согласитесь, уровень. Мы представляем с вами самые близкие дружественные народы. Мы, русские люди, украинцы – это ядро цивилизации в этой части европейского континента. И то, что касается белорусов, я побывал в очередной раз в музее Голодомора. И приятно было слышать, когда экскурсовод говорил об отношениях белорусов в то время, в 30-е годы, тяжелые для Украины и Беларуси времена, когда за кордоны могли вырваться украинцы. И они куда шли? Они шли в вашу Беларусь. А белорусы делились последним, потому что нелегкие 30-е годы были везде. Делились последним. Вот зов предков, говорящий о том, что мы должны помогать друг другу, мы должны быть всегда вместе друг с другом. Это главное. Даже не те контракты, хоть они и важны. Это составляет основу наших отношений.

Петр Порошенко, президент Украины:

Я благодарен, что вы привезли очень представительную делегацию, представлена значительная часть министров. И рассчитываю, что сегодня мы наметим новые форматы, новую дорожную карту, новые шаги, новые ориентиры, которые могут еще более увеличить наше с вами эффективное сотрудничество. Создавать высокотехнологичный товар и торговать им вместе на рынках третьих стран – суть общения Президентов с глазу на глаз. Уже в расширенном составе, с участием министров ключевых ведомств Беларуси и Украины, Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудили возможности кооперации на уровне регионов.

Александр Лукашенко:

У нас нет никакой аллергии, мы не торгуем и не дружим против кого-то, упаси господь. Мы хотим работать вместе на дальней, как мы говорим, дуге, в других странах, создавать совместный продукт, продавать его. Что касается кооперации, мы создаем у вас предприятия, вы создаете у нас предприятия. В этом направлении мы готовы двигаться. У нас хорошо развивается региональное сотрудничество с Россией, с Китаем, крупными государствами. Может быть, нам проработать вопрос и вот такие межрегиональные форумы собирать? Мы можем предложить Гомель. Вы там были, вы любите этот город. Вы, наверное, в первый раз когда-то в Гомеле побывали. Прекрасный город, место есть для этого – даже тот же дом Паскевичей, шикарное место, чтобы мы проводили там форумы. Петр Порошенко:

Уверен, что в Украине вас знают, как государственного деятеля, нацеленного на максимально эффективный и конкретный результат. Я убежден, что развитие тесных отношений с соседними странами, в первую очередь с Беларусью, для нас остается важнейшим приоритетом. Хотя нашу дружбу невозможно измерить деньгами, но очень важно, чтобы наши страны получали на основе взаимовыгодного сотрудничества конкретные результаты. В присутствии глав государств стороны подписали соглашения в сфере науки, культуры и межнациональных отношений. Уже в заявлении для СМИ Президенты отметили дружественность встречи, продуктивность переговоров и стратегический характер дальнейших отношений.

Александр Лукашенко:

Нами согласованы подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества, что вполне естественно с учетом общей государственной границы более чем в 1000 километров. Убежден, что сегодняшнее соглашение послужит динамичному развитию двух стран, укреплению дружбы между нашими народами. Мы сегодня очень много говорили, не стану скрывать, о сотрудничестве в интересах Луганской и Донецкой областей. И, прежде всего, я Петру Алексеевичу об этом сказал и попросил его, мы поставляем гуманитарную помощь в эти области. Мы хотели бы работать там без посредников и по наикратчайшему пути. Петр Порошенко:

На сегодняшний день Минские договоренности, которые вошли в международные документы и учебники по дипломатии, являются единственным и безальтернативным документом деэскалации конфликта в Украине. Беларусь и Украина заинтересованы в расширении экспорта, развитии промышленной кооперации, совместных проектах по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры и внедрении инновационных технологий. В общем, экономическая цель двух государств – товарооборот в 8 миллиардов долларов.