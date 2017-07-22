От экономики с бизнес-форумом до политики с Донбассом: итоги визита Александра Лукашенко в Украину

Главным политическим событием стал визит Александра Лукашенко в Киев. В апреле президенты двух стран под флагом чернобыльской тематики взаимно посетили Беларусь и Украину. Годовщина аварии на ЧАЭС была лишь поводом, но темы обсуждали разные: экономика, политика, приграничное сотрудничество. И это была апрельская «пристрелка». Присмотрелись, изучили настроения, и вот теперь – классический визит главы государства в столицу страны, с почетным караулом и со всей соответствующей атрибутикой.

Экономическое сотрудничество, торговля заявлены, как главные темы и подкреплены бизнес-форумом. А на политической ткани – видимые и невидимые узоры конфликта на востоке Украины, его разрешение при участии Беларуси и тень российского двуглавого орла, уподобляясь которому каждой стране сегодня стоит смотреть в обе стороны, – это политика здравого смысла. Детали визита Президента Беларуси в Киев – в сюжете Ольги Юруть.

Семью украинского фермера Валентина кормит четыре белоруса в буквальном смысле. И хоть младшему из них уже далеко за 40, по хозяйству управляются активно. Для бескрайних полей житницы Европы белорусская техника вполне подходит.

Валентин Выдра, фермер (Украина):

Работает. Могу сейчас завести. Могу сказать большое спасибо белорусскому народу и тем людям, которые сделали такой трактор.

Если на селе все чаще присматриваются к тракторам, то лицо города – это общественный транспорт. Парк тех же троллейбусов в приграничном Чернигове можно назвать раритетным. На маршрут выходят машины, которые уже давно исчерпали свой моторесурс.

Игорь Юхрименко, житель Чернигова (Украина):

Я вот смотрю в Беларуси на примере Гомеля, Могилева, Минска: троллейбусный парк очень мощный. Электронные табло, троллейбусы одного маршрута ходят каждые 5-6 минут. Здесь такого нет.

На улицах Киева белорусская техника (пассажирская да и коммунальная) – далеко не редкость. Вот и буквально в этом месяце наш МАЗ подписал контракт на поставку сюда сотни новых автобусов.

Украина – рынок для наших машиностроителей благодатный. Но даже крупные тендеры на поставку большегрузов – это не предел возможностей. Куда прибыльнее «и вашим, и нашим» совместные производства. Недавно стали собирать троллейбусы «Белкоммунмаш» в Луцке.

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Мы сертифицированы здесь сейчас, поэтому для нас это стало намного проще и, скажем, более эффективно работать. Хорошая благоприятная ситуация сложилась. И как на рынке, так и в отношениях на высшем уровне. Это действительно способствует нам.

Белорусская техника ездит в Украине, по сути, на своем топливе, тоже белорусском. Наши нефтяники сооружают целые заправочные комплексы. Там и ресторан белорусской кухни с понятным для украинцев названием «Сябры». Весьма символично. Один из них вблизи международного аэропорта «Борисполь», куда приземлился борт № 1.

Белорусскую делегацию в Киеве ждали. Если наши журналисты охотились за комментариями экономической тематики, то в кулуарах украинские коллеги приезд нашего Президента в Украину воспринимали как гарантию мира и спокойствия на их земле. Без преувеличения.

Самые часто задаваемые вопросы с их стороны нашим министрам – о безопасности. А в серьезных переговорах сквозь прагматику цифр товарооборота читалась общая история и чувства, свойственные народам, пережившим войну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, русские люди, украинцы – это ядро цивилизации в этой части европейского континента. И то, что касается белорусов, я побывал в очередной раз в музее Голодомора. И приятно было слышать, когда экскурсовод говорил об отношениях белорусов в то время, в 30-е годы, тяжелые для Украины и Беларуси времена, когда за кордоны могли вырваться украинцы. И они куда шли? Они шли в вашу Беларусь. А белорусы делились последним.

Алена Гомон переехала в Беларусь из Донецкой области два года назад. Внезапно. С мужем, дочерью и сыном бежали от бомбежки, схватили что успели. Однако у нас обжились довольно быстро. Муж нашел работу на свинокомплексе, Алена устроилась поваром в школу. Там учится и мечтает стать волейболистом старший сын Максим.

Алена Гомон, гражданин Украины, житель деревни Ковердяки Брестского района:

Очень хорошие люди, очень дружелюбные, помогали. Как узнали, что мы приехали сюда, еще не было украинцев здесь, помогали кто чем мог. И мебелью частично, и продуктами.

Сегодня есть смысл работать с регионами. Ведь в Украине децентрализация бюджета и основные налоговые поступления, а это больше половины, теперь оседает именно на местах.

Александр Лукашенко:

У нас нет никакой аллергии, мы не торгуем и не дружим против кого-то, упаси господь. Мы хотим работать вместе на дальней, как мы говорим, дуге, в других странах, создавать совместный продукт, продавать его. Что касается кооперации, мы создаем у вас предприятия, вы создаете у нас предприятия. У нас хорошо развивается региональное сотрудничество с Россией, с Китаем, крупными государствами. Может быть, нам проработать вопрос и вот такие межрегиональные форумы собирать? Мы можем предложить Гомель.

Петр Порошенко, президент Украины:

Уверен, что в Украине вас знают, как государственного деятеля, нацеленного на максимально эффективный и конкретный результат.

В присутствии глав государств стороны подписали соглашения в сфере науки, культуры и межнациональных отношений.

Одно из самых перспективных направлений торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Украины – транзитные перевозки водным транспортом по принципу «река-море». Это потянет за собой развитие логистики, транспортной инфраструктуры, развитие предприятий переработки.

Порт на нашей территории. Но для того, чтобы до него доплыть, надо сделать дно глубже на Днепре в украинской части. Этой креативной идеей сотрудничества занят и молодой министр.

Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины:

Мы инициировали перед еврокомиссией полноценное включение Днепра в европейскую сеть рек, чтобы мы могли совместно с Беларусью развивать эту главную судоходную артерию и получить дополнительный экономический и социально-экономический эффект для наших стран.

Транспортная логистика, промышленная кооперация, сельское хозяйство и нефтехимический комплекс. Это если кратко очертить круг взаимных интересов экономик Беларуси и Украины. Однако бизнес двух стран открыт к любым проектам и предложениям.

Александр Лукашенко:

Мы будем совместно, мы это не скрываем ни от кого, производить любую продукцию, которая пользуется спросом на международных рынках, не только в Беларуси и в Украине.

Петр Порошенко:

Мы договорились о конкретных шагах по сотрудничеству в сфере электроэнергетики, в нефтяной и газовой промышленности. По моему мнению, это очень перспективно. В том числе я подтвердил готовность Украины поставлять электроэнергию в Беларусь.

У министра энергетики и угольной промышленности Украины уже есть стратегия в этом вопросе.

Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности Украины:

Или общий экспорт электроэнергии из Беларуси в Украину и в Евросоюз, или поставка третьим странам через Беларусь прибалтам. Это тоже интересная позиция.

Чернигов – это самый север Украины. Здесь не слышны звуки ночных обстрелов – линия разграничения в сотнях километров отсюда. Но АТО гораздо ближе, чем кажется: за три года боевых действий Черниговщина лишилось почти двух сотен парней призывного возраста. Известие о последней трагедии пришло всего несколько дней назад.



Ольга Игнатушина, житель Чернигова (Украина):

Сколько можно людям гибнуть? Мира хочется, спокойствия, стабильности.

Украина и Беларусь заметно сблизились в период конфликта на Донбассе, однако неспокойная обстановка в этом регионе все-таки сказывается на двусторонней торговле. Нужен мир. Урегулирование ситуации на юго-востоке Украины – это принципиальная позиция Беларуси в этом вопросе.

Александр Лукашенко:

Мне было поручено Петром Алексеевичем, Владимиром Владимировичем организовать эту встречу в Минске, это не моя была инициатива. Мне сказали, как это сделать. Я это сделал. Претензий нет. Так будет и впредь. Все, что поручат мне два президента, больше, чем кто-либо вовлеченные в этот конфликт, мы, белорусы, будем делать. Мы не претендуем ни на какие лавры.

Петр Порошенко:

Александр Григорьевич создал все условия, чтобы «Минские договоренности» состоялись, чтобы работала трехсторонняя контактная группа. На сегодняшний день «Минские договоренности», которые вошли в международные документы и учебники по дипломатии, являются единственным и безальтернативным документом деэскалации конфликта в Украине.

Экономическим фоном политических договоренностей стал бизнес-форум. Он проходил параллельно переговорам лидеров двух стран в Киеве. Такой эпицентр деловой активности здесь не припомнят: на метр квадратный – сотни участников и многомиллионные контракты. Топ-менеджеры и инвесторы.

Время здесь деньги, особенно для таких представительных людей. Поэтому вложенный в контракт рубль наверняка приносит миллиарды уже в краткосрочной перспективе. Свой интерес здесь нашли представители разных сфер: банкиры, фармацевты, айтишники.

Александр Бондарь, директор частного предприятия:

Беларусь сейчас может предложить уникальное преимущество создать некий IT-хаб на всем постсоветском пространстве, вообще в Восточной Европе, что может быть интересно не только украинским производителям IT-продуктов, но интересно и венчурным инвесторам, и инвестиционным фондам, и так далее. Это очень интересная технология.

Здесь можно было купить практически все: от «БелАЗов» до одежды из льна. Только за день бизнесмены заключили порядка двух десятков сделок. Вот кто уж точно способен оживить экономику и перезагрузить белорусско-украинскую торговлю как минимум на уровень восьми миллиардов долларов, как продавали раньше.