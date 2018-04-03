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Сирийский министр в музее ВОВ: «Мы обязательно создадим такие же достойные исторические памятники»

03 апреля 2018 17:09
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Новости Беларуси. В Сирии появятся памятники в честь солдат, которые поддержали свою армию в борьбе с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сирийский министр в музее ВОВ: «Мы обязательно создадим такие же достойные исторические памятники»-1

Об этом рассказал министр по делам дворца президента Сирии после посещения музея истории Великой Отечественной войны в Минске. Мансур Аззам ознакомился с сотнями раритетов, собранных во время боевых действий на территории Восточной Европы и Германии и был восхищен трудами наших историков.

Сирийский министр в музее ВОВ: «Мы обязательно создадим такие же достойные исторические памятники»-4

Мансур Аззам, министр по делам дворца президента Сирии:
Когда мы окончательно победим террор, мы обязательно создадим такие же достойные исторические памятники, в которых будет отражен весь героизм сирийского народа, сирийских солдат. Народа, который поддержал свою армию. Нас вдохновила история белорусских солдат, которые защищали свою землю. Я очень рад, что в рамки программного визита был включен музей Великой Отечественной войны.

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Сирийский министр в музее ВОВ: «Мы обязательно создадим такие же достойные исторические памятники»-7

Напоминаем, в эти дни министр по делам дворца президента Сирии посещает Беларусь с рабочим визитом. Накануне Мансур Аззам встретился с главой администрации Президента и побывал на Минском автомобильном заводе.

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# Фотофакт # Международное сотрудничество # Мансур Аззам

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