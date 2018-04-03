Сирийский министр в музее ВОВ: «Мы обязательно создадим такие же достойные исторические памятники»

Новости Беларуси. В Сирии появятся памятники в честь солдат, которые поддержали свою армию в борьбе с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом рассказал министр по делам дворца президента Сирии после посещения музея истории Великой Отечественной войны в Минске. Мансур Аззам ознакомился с сотнями раритетов, собранных во время боевых действий на территории Восточной Европы и Германии и был восхищен трудами наших историков.

Мансур Аззам, министр по делам дворца президента Сирии:

Когда мы окончательно победим террор, мы обязательно создадим такие же достойные исторические памятники, в которых будет отражен весь героизм сирийского народа, сирийских солдат. Народа, который поддержал свою армию. Нас вдохновила история белорусских солдат, которые защищали свою землю. Я очень рад, что в рамки программного визита был включен музей Великой Отечественной войны. Мансур Аззам прибыл в Минск с рабочим визитом: что заинтересовало сирийского министра