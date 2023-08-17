«Силу всегда уважают». Александр Лукашенко встретился с министром обороны КНР

Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси с Китаем в военной сфере не направлено против третьих стран, заявил глава государства во время встречи с министром обороны КНР Ли Шанфу, который в эти дни находится с официальным визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная цель – углубление сотрудничества и реализация договоренностей, достигнутых в Пекине в начале этого года. Александр Лукашенко, тепло приветствуя гостя, заметил, что Ли Шанфу в настоящее время самая медийная персона. Связано это в первую очередь с продвижением основных идей по мироустройству, которые схожи у двух государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин министр не зря начал разговор о том, что вы самая медийная персона сегодня в мире, потому что вашу активность, активность Китайской Народной Республики по продвижению своих интересов, по продвижению основных идей по мироустройству сегодня слышит весь мир. Основные идеи нынешнего и грядущего, перспективного мироустройства Китайской Народной Республики и Беларуси совпадают абсолютно. Мы это с вами демонстрируем на протяжении последних трех десятков лет. Мы абсолютные сторонники территориальной целостности и единства, сложившихся после Второй мировой войны границ и территорий. Мы за невмешательство во внутренние дела государств. Словом, вся та палитра, на которой основана внешнеполитическая деятельность Китая, присуща и нашему руководству.