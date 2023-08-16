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Министр обороны Хренин: Беларусь и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества

16 августа 2023 16:41
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Беларусь и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества. Об этом заявил министр обороны Беларуси во время двусторонней встречи с главой оборонного ведомства Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Хренин: Беларусь и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества-1

Партнерство с Поднебесной – один из важнейших приоритетов белорусской внешней политики. Дипломатическим отношениям наших стран уже больше 30 лет. За эти годы на фундаменте традиционной дружбы и взаимного уважения мы достигли «всепогодного и всестороннего стратегического партнерства». В условиях нестабильной, но сохраняющей свой кризисный характер обстановки в мире, Беларусь и Китай могут стать примером для многих стран.

Министр обороны Хренин: Беларусь и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества-4

В настоящее время КНР для нашей страны – второй партнер по объему двусторонней торговли. В 2022-м рост товарооборота между нашими странами составил более 30 %. Китайская сторона готова и дальше углублять сотрудничество по всем отраслям и сферам. Официальный визит в нашу страну главы оборонного ведомства Китая продолжится еще на протяжении двух дней. Планируется посещение ряда военных объектов Вооруженных сил Беларуси.

Министр обороны КНР прибыл в Беларусь с официальным визитом. Читайте здесь.

# Беларусь-Китай # Виктор Хренин # Фотофакт

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