Министр обороны Хренин: Беларусь и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества

Беларусь и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества. Об этом заявил министр обороны Беларуси во время двусторонней встречи с главой оборонного ведомства Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества. Об этом заявил министр обороны Беларуси во время двусторонней встречи с главой оборонного ведомства Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Партнерство с Поднебесной – один из важнейших приоритетов белорусской внешней политики. Дипломатическим отношениям наших стран уже больше 30 лет. За эти годы на фундаменте традиционной дружбы и взаимного уважения мы достигли «всепогодного и всестороннего стратегического партнерства». В условиях нестабильной, но сохраняющей свой кризисный характер обстановки в мире, Беларусь и Китай могут стать примером для многих стран.
В настоящее время КНР для нашей страны – второй партнер по объему двусторонней торговли. В 2022-м рост товарооборота между нашими странами составил более 30 %. Китайская сторона готова и дальше углублять сотрудничество по всем отраслям и сферам. Официальный визит в нашу страну главы оборонного ведомства Китая продолжится еще на протяжении двух дней. Планируется посещение ряда военных объектов Вооруженных сил Беларуси.
Министр обороны КНР прибыл в Беларусь с официальным визитом. Читайте здесь.