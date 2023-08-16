Министр обороны Хренин: Беларусь и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества

Беларусь и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества. Об этом заявил министр обороны Беларуси во время двусторонней встречи с главой оборонного ведомства Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партнерство с Поднебесной – один из важнейших приоритетов белорусской внешней политики. Дипломатическим отношениям наших стран уже больше 30 лет. За эти годы на фундаменте традиционной дружбы и взаимного уважения мы достигли «всепогодного и всестороннего стратегического партнерства». В условиях нестабильной, но сохраняющей свой кризисный характер обстановки в мире, Беларусь и Китай могут стать примером для многих стран.