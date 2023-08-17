Лукашенко – главе обороны Китая: видение мироустройства КНР и Беларуси полностью совпадает

Основные идеи текущего и перспективного мироустройства Китайской Народной Республики и Республики Беларусь совпадают абсолютно. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 17 августа, во время встречи с членом Центрального военного совета, Государственного совета, министром обороны КНР генерал-полковником Ли Шанфу, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Гостя Президент принимал во Дворце Независимости и в начале встречи тепло приветствовал Ли Шанфу в нашей стране, назвав его самой медийной персоной в мире. Александр Лукашенко объяснил, что активность Ли Шанфу и Китайской Народной Республики по части продвижения интересов страны, а также идей по мироустройству сегодня слышит весь мир. А они абсолютно совпадают с нашими. «Мы абсолютные сторонники многополярного мира, территориальной целостности и единства сложившихся после Второй мировой границ и территорий», – отметил Президент. Беларусь придерживается политики невмешательства во внутренние дела других стран. И вся палитра, на которой основана внешнеполитическая деятельность КНР, присуща и нашему руководству, дополнил Лукашенко.



Как ранее сообщалось, Ли Шанфу прибыл в Беларусь с рабочим визитом в среду, 16 августа. В нашей стране министр обороны КНР пробудет несколько дней.