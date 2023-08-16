Министр обороны КНР посетит Беларусь 16-18 августа. Какие встречи запланированы?

Минск и Пекин подтверждают готовность к развитию многопланового партнерства. Визит министра обороны КНР в Беларусь начинается сегодня, 16 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ли Шанфу в нашей стране по 18 августа.

Как уточняют в пресс-службе белорусского военного ведомства, запланированы встречи генерал-полковника с руководством Минобороны нашей страны. В частности, планируется обсудить ряд актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества в областях, которые представляют взаимный интерес.