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Министр обороны КНР посетит Беларусь 16-18 августа. Какие встречи запланированы?

16 августа 2023 06:43
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Минск и Пекин подтверждают готовность к развитию многопланового партнерства. Визит министра обороны КНР в Беларусь начинается сегодня, 16 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ли Шанфу в нашей стране по 18 августа.

Как уточняют в пресс-службе белорусского военного ведомства, запланированы встречи генерал-полковника с руководством Минобороны нашей страны. В частности, планируется обсудить ряд актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества в областях, которые представляют взаимный интерес.

Министр обороны КНР посетит Беларусь 16-18 августа. Какие встречи запланированы?-1

Кроме того, в графике главы Минобороны КНР предусмотрено посещение ряда военных объектов Вооруженных Сил Беларуси. Таким образом, продолжается дальнейшее развитие многопланового партнерства между странами по всему спектру белорусско-китайского сотрудничества.

# Беларусь-Китай # Фотофакт

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