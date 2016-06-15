Си Цзиньпину 15 июня исполняется 63 года: поздравления председателю КНР направил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Сегодня свой 63-ий день рождения отмечает Председатель Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С праздником Си Цзиньпина поздравил Александр Лукашенко. Президент особо отметил роль Си Цзиньпина в том, что белорусско-китайские отношения вышли на уровень всестороннего стратегического партнерства и продолжают прирастать новыми взаимовыгодными проектами.

«Ваш богатый профессиональный опыт, международный авторитет и человеческие качества являются залогом успешной государственной деятельности и способствуют всестороннему гармоничному развитию Китая», - говорится в поздравлении.

В прошлом году Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин совершили исторические взаимные визиты и определили план дальнейшей совместной работы.

А решение совместного строительства экономического пояса Шелкового пути стало одним из важнейших ориентиров двустороннего сотрудничества.

В настоящее время активно продвигается проект по созданию Китайско-белорусского индустриального парка. И по прогнозам, его реализация позволит получать от экспорта дополнительно до 50 млрд долларов ежегодно.