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Си Цзиньпину 15 июня исполняется 63 года: поздравления председателю КНР направил Александр Лукашенко

15 июня 2016 06:23
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Новости Беларуси. Сегодня свой 63-ий день рождения отмечает Председатель Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С праздником Си Цзиньпина поздравил Александр Лукашенко. Президент особо отметил роль Си Цзиньпина в том, что белорусско-китайские отношения вышли на уровень всестороннего стратегического партнерства и продолжают прирастать новыми взаимовыгодными проектами.

«Ваш богатый профессиональный опыт, международный авторитет и человеческие качества являются залогом успешной государственной деятельности и способствуют всестороннему гармоничному развитию Китая», - говорится в поздравлении. 

В прошлом году Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин совершили исторические взаимные визиты и определили план дальнейшей совместной работы.

А решение совместного строительства экономического пояса Шелкового пути стало одним из важнейших ориентиров двустороннего сотрудничества.

В настоящее время активно продвигается проект по созданию Китайско-белорусского индустриального парка. И по прогнозам, его реализация позволит получать от экспорта дополнительно до 50 млрд долларов ежегодно.

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин

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