«У нас всегда были и остаются самые добрые, братские отношения»: Президент Беларуси принял делегацию Республики Куба

Новости Беларуси. Развитие белорусско-кубинских отношений стало главной политической темой этого вторника. Несколько минут назад в Минске завершилась встреча Александра Лукашенко со специальными представителями Фиделя Кастро – важнейшего государственного, политического и партийного деятеля Острова Свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю, нет необходимости нам рассуждать на тему наших отношений Беларуси и Кубы. Я думаю, на Кубе не хуже знают, чем в Беларуси, что у нас всегда были и остаются самые добрые отношения. В самые сложные, самые трудные времена давление на нашу страну, на Кубу, на кубинскую революцию мы с вами были вместе. Да, мы действительно не обладали (и мы, и вы) каким-то огромным потенциалом и прочее, но для наших отношений нам хватало сполна нашей экономической мощи. У нас никогда не было закрытых тем для сотрудничества с Кубой. Так и остается на сегодняшний день. Вы сегодня представляете моего лучшего друга, с которым мы встречались десятилетие тому назад, и который произвел на меня неизгладимое впечатление.

Основная тема разговора – экономика. Среднегодовой взаимный товарооборот сегодня составляет немногим меньше 70 миллионов долларов. При этом, по самым скромным оценкам экспертов, его потенциальный уровень почти втрое больше. Куба готова делиться с Беларусью своими инновационными разработками в сфере растениеводства и животноводства.