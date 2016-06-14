Минчане готовятся ко Всебелорусскому народному собранию: столицу представят 400 человек

Новости Беларуси. Минчане готовятся ко Всебелорусскому народному собранию. К слову, самый крупный город страны представят 400 минчан – лучшие специалисты различных сфер нашей жизни. Народное вече состоится 22-23 июня.

Виталий Александрович Солодуха уже семь лет возглавляет одно из крупнейших столичных предприятий. А начинал свою карьеру будучи выпускником Радиотехнического университета.

Завод, который он возглавляет, хорошо известен за пределами Беларуси. Это один из крупнейших разработчиков, производителей и экспортеров микроэлектронных компонентов в Центральной и Восточной Европе. Предприятие продает свою продукцию и в Индию, и в Китай, и в Южную Корею. Однако основным партнером остается Россия. Для их военно-промышленного комплекса в белорусских цехах разрабатывают микросхемы.

Участие во Всебелорусском народном собрании Виталий Александрович будет принимать впервые. К «мозговому штурму» в масштабах страны он подходит с достойными показателями в своей личной работе и конкретными идеями по развитию электроники в нашей стране, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Солодуха, генеральный директор столичного предприятия:

Задавать вопросы всегда ведь проще, чем на них отвечать. На слуху вопрос о дорогих энергоносителях. Я уверен, что если бы была возможность у страны, у государства сделать их дешевле, это было бы сделано. Задача меня как директора и всего коллектива – работать в этих непростых и сложных условиях, организовывать работу предприятия, чтобы она была успешной. Для этого нужно, чтобы своевременно разрабатывались востребованные рынком изделия, было оптимальное для потребителя соотношение «цена-качество».