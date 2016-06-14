Прямой эфир

Минчане готовятся ко Всебелорусскому народному собранию: столицу представят 400 человек

14 июня 2016 17:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минчане готовятся ко Всебелорусскому народному собранию. К слову, самый крупный город страны представят 400 минчан – лучшие специалисты различных сфер нашей жизни. Народное вече состоится 22-23 июня.

Виталий Александрович Солодуха уже семь лет возглавляет одно из крупнейших столичных предприятий. А начинал свою карьеру будучи выпускником Радиотехнического университета.

Завод, который он возглавляет, хорошо известен за пределами Беларуси. Это один из крупнейших разработчиков, производителей и экспортеров микроэлектронных компонентов в Центральной и Восточной Европе. Предприятие продает свою продукцию и в Индию, и в Китай, и в Южную Корею. Однако основным партнером остается Россия. Для их военно-промышленного комплекса в белорусских цехах разрабатывают микросхемы.

Участие во Всебелорусском народном собрании Виталий Александрович будет принимать впервые. К «мозговому штурму» в масштабах страны он подходит с достойными показателями в своей личной работе и конкретными идеями по развитию электроники в нашей стране, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Солодуха, генеральный директор столичного предприятия:
Задавать вопросы всегда ведь проще, чем на них отвечать. На слуху вопрос о дорогих энергоносителях. Я уверен, что если бы была возможность у страны, у государства сделать их дешевле, это было бы сделано. Задача меня как директора и всего коллектива – работать в этих непростых и сложных условиях, организовывать работу предприятия, чтобы она была успешной. Для этого нужно, чтобы своевременно разрабатывались востребованные рынком изделия, было оптимальное для потребителя соотношение «цена-качество».

# Всебелорусское народное собрание

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас всегда были и остаются самые добрые, братские отношения»: Президент Беларуси принял делегацию Республики Куба
14 июня 2016 16:53

«У нас всегда были и остаются самые добрые, братские отношения»: Президент Беларуси принял делегацию Республики Куба

Совет Республики: 14 июня подвели итоги Форума регионов и одобрили поправки в ряд законов
14 июня 2016 16:42

Совет Республики: 14 июня подвели итоги Форума регионов и одобрили поправки в ряд законов

Связать профтехобразование с предприятиями и давать льготные кредиты фермерам: что предложат на ВНС делегаты Могилевской области
14 июня 2016 16:38

Связать профтехобразование с предприятиями и давать льготные кредиты фермерам: что предложат на ВНС делегаты Могилевской области