Швеция, сотрудничавшая с фашистской Германией и желающая наказать Ассанжа, не смогла продавить в Евросоюзе свою позицию по Беларуси

Новости Швеции. Много шума из ничего в дипломатических кругах уже не такой единой как раньше Европы наделала ранее тихая Швеция. Инициированный шведским МИДом конфликт вокруг непродления аккредитации своего посла в Беларуси шведские дипломаты попытались вынести на общеевропейский уровень. Но председатель Комитета по политике и безопасности Совета ЕС после внеочередного заседания заявил, что ЕС не будет из-за этого отзывать европейских послов. На решение бюрократов, вполне вероятно, повлияли те скандалы, в которые по вине Швеции уже оказывались втянуты другие государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швеция и до этого оказывалась в ситуациях, когда ее сугубо внутренние решения сугубо собственных проблем приводили к скандалу континентального масштаба. Например, с гражданином Австралии Джулианом Ассанжем, основателем портала интернет-разоблачений Викиликс. После того, как австралиец осмелился опубликовать ряд материалов, раскрывающих истинную, то есть очень неприглядную правду о деятельности войск США в Ираке и Афганистане, шведские прокуроры, как по команде, выдвинули против него обвинения... в преступлении сексуального характера.

Всеволод Шимон, политолог:

Ситуация с Ассанжем, на мой взгляд, классическая. Это когда какой-то неугодный деятель, озвучивающий невыгодную силам мира сего информацию, преследуется в уголовном порядке.

Оказалось, что Ассанж встречался с двумя шведками. Казалось бы, попытку построить крепкую шведскую семью власти Швеции должны были бы приветствовать, однако, нет. И хотя весь оставшийся, кроме США, мир какой уже месяц твердит шведам о надуманности «дела Ассанжа», официальный Стокгольм продолжает требовать его экстрадиции из Великобритании. Чтобы потом пустить его «по этапу» в США, где интернет-правдолюба ждет многое, вплоть до смертной казни.

Павел Святенков, эксперт Института национальной стратегии (Россия):

Сценарий, при котором Швеция незамедлительно выдаст Ассанжа США, где его убьют, весьма вероятен. Давить на Швецию гораздо легче, чем на Великобританию, и инструментов для выкручивания рук шведам у американцев, скорее всего, будет больше.

При этом о возможном главном рычаге давления на Швецию со стороны США успела написать даже шведская пресса, со ссылкой на тот же Викиликс. Разоблачающую статью опубликовала и шведская газета Expressen.

«Американский информатор», газета Expressen:

По данным источника издания, близкого к WikiLeaks, из секретных документов следует, что министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт с 1973 года был информатором США. Он сотрудничал с американским правительством в формах, которые противоречат шведскому законодательству. Вербовщиком Бильдта, по некоторым данным, выступил американский политконсультант, бывший заместитель главы администрации экс-президента США Джорджа Буша-младшего, Карл Роув.

Что тамошние дипломаты, а не только прокуроры, могут и умеют выгодно сотрудничать, не размениваясь на моральные мелочи, вопрос решенный и задолго до того. Вспомнить, хотя бы знаменитый «шведский нейтралитет».

Марат Жилинский, кандидат исторических наук:

Все скандинавские страны, в том числе и Швеция, заявляли о своем нейтралитете. А уже в годы Второй мировой войны, где-то в 1942-1943 гг порядка 90% товарооборота Швеции было с Германией.