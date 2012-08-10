Александр Лукашенко 10 августа совершил рабочую поездку по Могилевской области

Новости Беларуси. Президент Беларуси 10 августа посещает Могилевскую область. Основные темы поездки – социально-экономическое развитие региона и ход уборочной, а также развитие цементной отрасли страны на примере Белорусского цементного завода в Костюковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До посещения этого предприятия Александр Лукашенко пообщался с руководством региона и затронул тему развития восточной части Могилевской области.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Может быть, не надо нам слишком зацикливаться на земле. Надо посмотреть, чтобы хозяйства были многопрофильными. Надо создать для этого определенную базу. Пусть это будет пилорама, какой-то цех и так далее, и производить, перерабатывая все. Пускай у него будет пилорама, какой-то цех, еще что-то будет производить. Может, будет оказывать услуги заводу, второму, третьему, пятому. То есть этот «зеленый» регион (6 районов). Надо в целом посмотреть на этот кусок и подумать, как юго-восток Могилевщины нам развивать.