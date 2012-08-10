Наблюдатели от СНГ на выборах в Парламент Беларуси посетили избирательные комиссии в областях и Минске

В Беларуси парламентская кампания набирает обороты. Наблюдатели от СНГ уже посетили каждую вторую окружную избирательную комиссию во всех областях республики и Минске. За время мониторинга они могли беспрепятственно ознакомиться с протоколами, побеседовать с членами комиссий.

Руководитель штаба миссии отметил, что в Беларуси созданы все условия для наблюдения за выборами. Кампания идет в соответствии с календарным планом. Законодательство соблюдается.

Миссия наблюдателей от СНГ и ее штаб начали свою работу на парламентских выборах в Беларуси 25 июля. Планируется, что в ее составе будут работать более 30 долгосрочных и до 350 краткосрочных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Слобода, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Предвыборные мероприятия проходят в соответствии с избирательным кодексом и в спокойной обстановке. Присутствуя на заседаниях Центральной комиссии, наблюдатели отмечают, что ее работа строится на основе коллегиальности, свободного и открытого обсуждения вопросов. Заседания, о которых сообщается заранее, проходят с участием международных наблюдателей, национальных наблюдателей, политических партий и других общественных объединений.