Новости Румынии. Правоохранительные органы Румынии возбудили уголовное дело в отношении экс-спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси Адриана Северина. Политик подозревается в том, что, будучи евродепутатом от Румынии, подделывал документы и незаконно использовал бюджетные средства Европарламента с 2007 по 2010 года. Ущерб оценивается примерно в 436 тысяч евро.

Еще прошлым летом евродепутаты проголосовали за лишение Северина иммунитета из-за подозрений в коррупции. Также он был исключен из фракции «Европейские социалисты и демократы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.