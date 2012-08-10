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Правоохранительные органы Румынии возбудили уголовное дело в отношении экс-спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси Адриана Северина

10 августа 2012 09:55
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Новости Румынии. Правоохранительные органы Румынии возбудили уголовное дело в отношении экс-спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси Адриана Северина. Политик подозревается в том, что, будучи евродепутатом от Румынии, подделывал документы и незаконно использовал бюджетные средства Европарламента с 2007 по 2010 года. Ущерб оценивается примерно в 436 тысяч евро.

Еще прошлым летом евродепутаты проголосовали за лишение Северина иммунитета из-за подозрений в коррупции. Также он был исключен из фракции «Европейские социалисты и демократы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Евросоюз

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