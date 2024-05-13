Дзермант: судья Шмидт выбрал нормальную страну для жизни, раз его родина превращается в диктатуру

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

На прошлой неделе после Дня Победы, парада в Москве и выступления нашего Президента в Минске на площади Победы, пожалуй, главным информационным событием стало появление в Беларуси польского судьи-диссидента Томаша Шмидта, попросившего у нас политического убежища. Впервые именно высокопоставленный государственный служащий, имевший доступ к секретам, убежал к нам из Польши, именно к нам – в Беларусь.

Томаш Шмидт, польский диссидент, судья:

В настоящий момент возвращение в Польшу грозит мне арестом. Уголовное дело может быть сфабриковано. Меня могут обвинить в шпионаже. Поэтому я прошу у Президента Александра Лукашенко защиты. Этот поступок является выражением протеста против действий, которые направлены на вовлечение моей страны в непосредственный вооруженный конфликт с Беларусью и Россией. Это призыв к польским властям об установлении добрососедских отношений. Ситуация такова, что Америка хочет ввести Польшу в состояние войны.

Алексей Дзермант:

В чем же дело, что такого происходит в Польше, что вынуждает граждан этой страны искать убежища и лучшей безопасной жизни в Беларуси? Дело в том, что несмотря на все западную, европейскую пропаганду, многие поляки начали осознавать, какое же государство у них построено после вступления в ЕС и принятия вассалитета от США. А это государство, не имеющее реальной независимости и суверенитета, преследующее инакомыслящих польских патриотов, несогласных с политикой властей по развязыванию войны. Государство, уничтожающее не только добрые отношения с восточными славянами, но и саму польскую идентичность. Судья Томаш Шмидт за свою позицию против войны, за отстаивание независимости польских судов подвергался преследованию и угрозам. И выбрал он Беларусь, потому что может чувствовать себя в безопасности, спокойно, потому что наша страна по-настоящему независима и суверенна, защищает свои интересы, а не евроатлантической или какой-либо еще олигархии. Но дело в том, что судья Томаш – далеко не единственный поляк, который к нам перебрался. Работая в польскоязычной редакции Международного радио «Беларусь», я непосредственно общаюсь с ними и знаю их истории. Отец четырех детей пан Павел приехал к нам из Британии после 20 лет жизни там. Он столкнулся с навязчивой ЛГБТ-пропагандой в школе для своих детей, конфликтами с соседями на этой почве, нападками за его позицию, игнорированием его справедливых просьб о защите со стороны полиции. Предприниматель Даниэль столкнулся с притеснением со стороны польской власти за свои симпатии к нам – Беларуси и России. Все это в Польше фактически объявлено вне закона. Если вы выступаете за мир и добрососедство между нами, то ваш бизнес уничтожат, вам будет угрожать тюремное заключение. За чтобы вы думали? За «пропаганду войны». Абсурд? Но это реальность современного польского государства, в котором правят продажные элиты, предавшие свой народ. И народ начинает разбегаться.

Алексей Дзермант:

Но дело не только в политике. В Беларуси видят и находят другую социальную модель. Слушая рассказы приехавших к нам поляков, я не мог поверить в то, как работает у них медицина – ожидания обычного приема у терапевта или иного специалиста не часами, а, внимание, неделями и месяцами. Огромные цены на их услуги, отсутствие системы диспансеризации, профосмотров, вакцинирования. А в Британии, например, никто не слышал про оплачиваемый больничный. То есть больные люди продолжают ходить на работу, всем плевать на их здоровье. Удивляются поляки и другим элементам нашего социального государства: детским садам и школам, которым помогают крупные предприятия, профсоюзной помощью в отдыхе и оздоровлении, особенно детей, реальной заботой о многодетных семьях. И все это придумал не я, многие белорусы даже не задумываются над теми благами, которые у нас есть, нам кажется все это естественным, всегда существовавшим, но это не так. И мы это очень сильно почувствуем, если всего это лишимся. А приехавшие к нам поляки, решившие здесь остаться хотят чувствовать то, что есть у нас, но они у себя давно утратили – ощущение, как они сами говорят, нормального государства и здорового общества. Возвращаясь к случаю судьи Томаша Шмидта, нужно подчеркнуть – никакой он не предатель, не шпион, не перебежчик. Вот что сказал о нем наш Президент.