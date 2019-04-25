Начался рабочий визит Александра Лукашенко в Китай: Президент примет участие в мероприятиях форума «Пояс и путь»

Новости Беларуси. 25 апреля в Пекине открывается II Форум глобального сотрудничества «Пояс и путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он станет главным международным мероприятием в Китае в 2019 году.

В работе саммита примут участие 37 лидеров государств и правительств, в том числе наш Президент. Накануне борт номер один вылетел из Национального аэропорта «Минск».