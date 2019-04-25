Начался рабочий визит Александра Лукашенко в Китай: Президент примет участие в мероприятиях форума «Пояс и путь»

Новости Беларуси. 25 апреля в Пекине открывается II Форум глобального сотрудничества «Пояс и путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он станет главным международным мероприятием в Китае в 2019 году.
В работе саммита примут участие 37 лидеров государств и правительств, в том числе наш Президент. Накануне борт номер один вылетел из Национального аэропорта «Минск».
В Пекине Александр Лукашенко представит предложения белорусской стороны по углублению и расширению партнерства с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли. Ожидается, что глава государства проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами. В частности, запланирована личная встреча с руководителем Китайской Народной Республики, где речь пойдет о дальнейшем практическом наполнении нового этапа белорусско-китайских отношений. Стороны обсудят реализацию наиболее значимых совместных проектов. Рассмотрят перспективные направления в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.