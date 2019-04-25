Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Китай для участия во II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь»

Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет главы государства утром 25 апреля приземлился в аэропорту Пекина.

Александр Лукашенко примет участие во II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь», официальное открытие которого пройдет сегодня в столице Китая. Участие в саммите подтвердили главы сотни государств.

Наш Президент озвучит на форуме предложения белорусской стороны по развитию глобальной инициативы Шелкового пути. Формат этого мероприятия Беларусь использует для укрепления взаимодействия с партнерами.