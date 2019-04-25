Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Китай для участия во II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь»

Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет главы государства утром 25 апреля приземлился в аэропорту Пекина.
Александр Лукашенко примет участие во II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь», официальное открытие которого пройдет сегодня в столице Китая. Участие в саммите подтвердили главы сотни государств.
Наш Президент озвучит на форуме предложения белорусской стороны по развитию глобальной инициативы Шелкового пути. Формат этого мероприятия Беларусь использует для укрепления взаимодействия с партнерами.
В первый день визита белорусского лидера в Китай запланированы несколько двусторонних встреч, в том числе и переговоры с руководителем КНР. Лидеры двух стран обсудят реализацию наиболее значимых совместных проектов, перспективы межрегионального сотрудничества и развитие взаимодействия в торговле, экономике и гуманитарной сферах.
Впрочем, активная работа во многих направлениях уже ведется. Так, накануне в Пекине стороны подписали более десятка соглашений о сотрудничестве в разных направлениях – от медицины до образования. А индустриальный парк «Великий камень» пополнился новым резидентом. Китай также продолжит выделять инвестиции для развития белорусской экономики.