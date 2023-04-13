«Серьёзным образом опасаемся». В МИД Беларуси прокомментировали действия польских властей

В Беларуси самым серьезным образом опасаются агрессивных действий польского руководства. Такова официальная реакция нашего внешнеполитического ведомства на недавнее заявление Варшавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее здесь. По итогам встречи с вице-президентом США Камалой Харрис глава польского правительства объявил, что американская сторона пообещала дополнительно разместить в Польше несколько тысяч солдат.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Мы публично и на всех уровнях говорим о том, что самым серьезным образом опасаемся агрессивных действий польского руководства. Финансируют экстремистов, готовят некие боевые дружины против белорусского населения, проводят активную милитаризацию. Это ведь очевидные и всем известные факты. При этом действия текущего правительства порой фанатичны, не отличаются логикой и рациональностью, а поэтому не всегда предсказуемы.