Сергей Шойгу: росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе

Новости Беларуси. Открытые попытки извне дестабилизировать ситуацию в Беларуси стали угрозой для всей Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил генсек организации по итогам заседания в Душанбе Совета министров обороны ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Зась отметил: НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал в непосредственной близости от границ государств – членов ОДКБ. США и их союзники по военному блоку ведут деструктивную политику, существенно принижающую роль Организации Объединенных Наций. Ситуация в целом характеризуется как сложная и нестабильная. Фактически происходит слом архитектуры международной безопасности, созданной после Второй мировой войны.

Сергей Шойгу, министр обороны России:

Росту военной опасности способствуют действия Соединенных Штатов Америки и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по тридцать». Подогреваются националистические настроения в Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах.