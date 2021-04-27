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Сергей Шойгу: росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе

27 апреля 2021 15:19
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Новости Беларуси. Открытые попытки извне дестабилизировать ситуацию в Беларуси стали угрозой для всей Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил генсек организации по итогам заседания в Душанбе Совета министров обороны ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шойгу: росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе-1

Станислав Зась отметил: НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал в непосредственной близости от границ государств – членов ОДКБ. США и их союзники по военному блоку ведут деструктивную политику, существенно принижающую роль Организации Объединенных Наций. Ситуация в целом характеризуется как сложная и нестабильная. Фактически происходит слом архитектуры международной безопасности, созданной после Второй мировой войны.

Сергей Шойгу: росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе-4

Сергей Шойгу, министр обороны России:
Росту военной опасности способствуют действия Соединенных Штатов Америки и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по тридцать». Подогреваются националистические настроения в Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах.

Сергей Шойгу: росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе-7

Приоритетной задачей для всех стран ОДКБ сегодня является развитие и повышение готовности войск. По итогам заседания в Душанбе Совет министров обороны ОДКБ одобрил план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением.

# Международная политика # Сергей Шойгу # Станислав Зась # Фотофакт

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