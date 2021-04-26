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Дмитрий Песков: спецслужбы России обладают доказательствами заговора против Президента Беларуси

26 апреля 2021 16:34
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Новости Беларуси. Спецслужбы России обладают всеми необходимыми доказательствами заговора против Президента Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Песков: спецслужбы России обладают доказательствами заговора против Президента Беларуси-1

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
Доказательства есть у специальных служб. Наши специальные службы в сотрудничестве реализовали операцию по пресечению преступных планов по свержению законной власти в Беларуси. Спецслужбы обладают всеми необходимыми доказательствами. Кроме того, они также обладают и признаниями некоторых участников этого заговора.

Дмитрий Песков: спецслужбы России обладают доказательствами заговора против Президента Беларуси-4

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в России в результате совместной с КГБ Беларуси спецоперации была пресечена противоправная деятельность имеющего гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и гражданина Беларуси Александра Федуты. Задержанные планировали осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию, а также физическое устранение Президента Беларуси. Военный переворот был намечен на 9 мая в Минске во время Парада Победы.

По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористами. Всего прорабатывалось не менее трех сценариев захвата власти.

# Национальная безопасность # Александр Лукашенко # Дмитрий Песков # Александр Федута # Юрий Зенкович # Фотофакт

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