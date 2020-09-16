Сергей Шойгу на встрече с Александром Лукашенко: «Надо уплотняться, надо проводить и второй этап учений»

Новости Беларуси. Беларусь и Россия намерены укреплять военное сотрудничество. Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Говорили во Дворце Независимости о плане военных учений, который существенно нарушился из-за пандемии.
Теперь, чтобы уложиться в запланированный график, военным придется «уплотняться». Так, например, сейчас под Брестом проходит учение «Славянское братство». Кроме того, белорусские военнослужащие уже прибыли в Астраханскую область на стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020». А уже на октябрь намечено выполнение новых учебных задач с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2020».
Не исключены и другие совместные маневры. Такая активность – не демонстрация силы, а единственная возможность поддерживать Вооруженные Силы в высокой степени боевой готовности.
Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу: «Свои интересы мы должны блюсти»
Сергей Шойгу, министр обороны России:
У нас, к сожалению, этот год получился достаточно скомканным. У нас было намечено совместных мероприятий порядка 130 – учения, встречи, совместные коллегии как в рамках двусторонних отношений, так и в рамках международных организаций, каковыми являются там ОДКБ, СНГ. Ну вот недавно провели, вы знаете, одновременно провели СНГ, ШОС и ОДКБ, Совет министров обороны. Все министры приехали и прошло все достаточно успешно.
То, что касается наших отношений: много учений было намечено. В частности то учение, которое сейчас идет, мы, к сожалению, программу выполнили только на 30 %, которую намечали. Нам надо до конца года хотя бы на 70 % выйти, а для этого, конечно, надо уплотняться, надо проводить и второй этап учений, которые идут сейчас.
Александр Лукашенко подчеркнул, что совместная работа военных ведомств будет продолжена, в том числе и в формате Союзного государства.
Твердое намерение реализовать план сотрудничества между военными ведомствами двух стран Сергей Шойгу подтвердил и на встрече со своим белорусским коллегой.
В Беларусь прибыла российская делегация во главе с Сергеем Шойгу
16 сентября министры двух стран обсудили ход реализации намеченных ранее совместных действий. В ходе переговоров глава белорусского оборонного ведомства подчеркнул важность тесного взаимодействия двух стран в военной сфере, особенно в сложившейся сложной военно-политической обстановке.