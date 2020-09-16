Сергей Шойгу на встрече с Александром Лукашенко: «Надо уплотняться, надо проводить и второй этап учений»

Теперь, чтобы уложиться в запланированный график, военным придется «уплотняться». Так, например, сейчас под Брестом проходит учение «Славянское братство». Кроме того, белорусские военнослужащие уже прибыли в Астраханскую область на стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020». А уже на октябрь намечено выполнение новых учебных задач с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2020».

Сергей Шойгу, министр обороны России:

У нас, к сожалению, этот год получился достаточно скомканным. У нас было намечено совместных мероприятий порядка 130 – учения, встречи, совместные коллегии как в рамках двусторонних отношений, так и в рамках международных организаций, каковыми являются там ОДКБ, СНГ. Ну вот недавно провели, вы знаете, одновременно провели СНГ, ШОС и ОДКБ, Совет министров обороны. Все министры приехали и прошло все достаточно успешно.

То, что касается наших отношений: много учений было намечено. В частности то учение, которое сейчас идет, мы, к сожалению, программу выполнили только на 30 %, которую намечали. Нам надо до конца года хотя бы на 70 % выйти, а для этого, конечно, надо уплотняться, надо проводить и второй этап учений, которые идут сейчас.