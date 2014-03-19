После стрельбы на поражение в Симферополе Украина отказалась от поста председателя СНГ в 2014 году

Новости Украины. 19 марта в Украине на фоне последних событий принято несколько громких и далеко не однозначных политических решений. Так, Киев отказался от поста председателя СНГ в 2014 году. При этом, заявления западных политиков также все очевиднее демонстрируют их неспособность, а порой откровенное нежелание искать выход из положения в дипломатии на переговорах. О напряженной ситуации в Украине и вокруг нее, о событиях последних суток сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Госдуму России, которую 19 марта посещали представители Крыма, на ратификацию официально, а значит, окончательно был внесен договор о «принятии Республики Крым, включая Севастополь, в состав Российской Федерации и образовании в России новых субъектов». Несколько часов назад это сделал президент Владимир Путин, и ожидается, что уже за несколько дней данные законодательные акты будут Думой приняты.

Тем временем, даже события 18 марта в Москве, в Киеве усилиями радикалов стали поводом для нового витка политической и социальной напряженности.

Недальновидные призывы, громкие заявления и взаимные обвинения части политиков и тех, кто хочет ими стать, - в самой Украине все это начало восприниматься не шагами к решению проблем, но не более чем попытками пиара.

Так же, как кадры, на которых депутаты-националисты из партии «Свобода» настойчиво предлагали главе первого национального канала страны написать заявление о добровольной отставке, якобы за пророссийскую позицию. За сутки они облетели без преувеличения телеканалы всего мира и этот самый мир немало ужаснули.

Впрочем, настоящим поводом для волнений стала все же не эта выходка, пусть и целиком укладывающаяся в логику трагических событий в Украине.

Провокация со стрельбой в Симферополе, в результате которой погибли двое и были ранены еще два человека, причем, как военнослужащих ВС Украины, так и участников сил самообороны Крыма, едва не втянула все стороны в открытое огневое противостояние.

Не разбираясь в ситуации, Киев сразу разрешил своим солдатам использовать оружие. При этом, реакции на то, что пока неизвестный стрелок, преследуя свою цель, вел огонь по целям с обеих сторон, из Киева не последовало.

Более того, 19 марта там решили отказаться от поста председателя СНГ в 2014 году, еще уменьшив число возможных переговорных площадок.

А ведь то, что обсуждать проблему в прямом смысле слова «жизненно» необходимо — сомнений больше нет. Вот только западные политики, например, в отличие от уже значительного числа западных же экспертов, продолжают выбирать для этого для этого совершенно неподходящий язык ультиматумов.

Не исключено, что он будет звучать и на сегодняшней, восьмой с начала месяца, встрече Совбеза ООН, и на завтрашнем саммите ЕС.

Хотя задолго до 19 марта, по большому счету всегда, было ясно — санкции и ультиматумы в дипломатии ни одной проблемы решить не могут.

Но еще меньше может помочь в снижении градуса напряженности в Украине разве что новый этап учений в Черном море. Начатый как раз 19 марта силами Болгарии, Румынии и самых главных миротворцев новейшей истории — США.