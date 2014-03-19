В Крыму стартовал обмен паспортов, в Симферополе от пуль снайпера погибли 2 человека

Новости Крыма. Парламент России ратифицирует договор о вхождении Крыма и Севастополя до конца недели. Уже стартовал обмен паспортов, в ближайшее время население ждет индексация зарплат и пенсий.

Между тем все более жаркая полемика по крымскому вопросу разгорается на страницах мировых СМИ. Правда, стоит отметить, что все больше западных экспертов-политологов рассматривают последние события закономерным ответом на драматический сценарий развития ситуации в Украине.

Тем временем в Киеве обстановка остается довольно напряженной. Накануне вечером депутаты-националисты силой заставили написать заявление об увольнении директора общенационального украинского телеканала. А в Симферополе от пуль снайпера погибли два человека, еще двое госпитализированы. По данному факту начато расследование. Однако, не дожидаясь его результатов, Министерство обороны Украины разрешило своим войскам, находящимся на территория полуострова, применять оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.