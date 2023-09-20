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Польша расколота – всё дело в Качиньском! Что происходит в стране?

20 сентября 2023 16:55
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Во время патриотического форума по случаю Дня народного единства Президент Беларуси подчеркнул, что в случае агрессивных действий против нашей страны мы не будем чертить никаких красных, желтых, черных или даже голубых линий для соседей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, почему голубая линия в отношении Польши была упомянута, что называется, на злобу дня, попробовали разобраться наши корреспонденты.

Польша расколота – всё дело в Качиньском! Что происходит в стране?-1

Кто этот человек, который так любит кошек, что на заседании Сейма читает не законопроекты, а атлас пород котов? Знакомьтесь, это Ярослав Качиньский – не премьер-министр и не президент, но при этом теневой и единоличный руководитель Польши.

Польша расколота – всё дело в Качиньском! Что происходит в стране?-4

Значительно меньше, чем о любви к кошкам, известно о личной жизни Ярослава Качиньского. Этот вопрос даже становился предметом разработки польской военной контрразведки. В 90-е годы, после того как «Солидарность» пришла к власти, началась борьба между блоками бывшей оппозиции. Левое профсоюзное крыло было ориентировано на Леха Валенсу, а правое, то есть консервативно-католическое, на братьев Качиньских. Аналогичная борьба в это время шла в спецслужбах – молодые волки пытались съесть старых, и в условиях шоковой терапии, безработицы и бандитизма главной задачей разных групп в спецслужбах стал поиск компромата на политических противников.

Польша расколота – всё дело в Качиньском! Что происходит в стране?-7

Ярослава Качиньского и других правых активистов тогда заподозрили в коррупции, а также в том, что их партии сливают информацию сотрудников Военной информационной службы. За Качиньским установили наблюдение, а также провели контролируемую утечку информации. Официально все это называлось операция «Бус» или «Автобус», по имени любимого кота Качиньского. Как видим, польским службистам тоже не чужд юмор.

Польша расколота – всё дело в Качиньском! Что происходит в стране?-10

Чтобы произвести утечку, спецслужбы сфабриковали историю о том, что правая рука Валенсы – Мечислав Вачовский – в то время молодой лейтенант из Военной академии Варшавы – якобы тайно работал на советскую службу безопасности, и нашли фотографию визуально похожего на него мужчины в форме

Польша расколота – всё дело в Качиньском! Что происходит в стране?-13

Фото оказалось у Качиньского, а затем снимок в своей книге опубликовал его соратник – Павел Рабий. Как выяснилось позже, все эти люди не только тесно общались, но и поддерживали интимную связь между собой.

Польша расколота – всё дело в Качиньском! Что происходит в стране?-16

На Ярослава Качиньского было собрано несколько часов компромата записей его встреч как с лейтенантом спецслужбы, так и с сотрудником варшавской мэрии Рабием. Надо сказать, что оба впоследствии сделали карьеру и руководили финансовыми фондами, связанными с правящей партией.

Польша расколота – всё дело в Качиньском! Что происходит в стране?-19

Однако Качиньский понимал, что под него копают, и нанес ответный удар по нелояльной спецслужбе.

Польша расколота – всё дело в Качиньском! Что происходит в стране?-22

Знакомьтесь, это Антоний Мацеревич, еще один серый кардинал Польши, который почти 20 лет бессменно руководил польскими силовыми структурами – МВД, контрразведкой, Министерством обороны – от партии «ПиС».

Польша расколота – всё дело в Качиньском! Что происходит в стране?-25

После того как братья Качиньские выиграли выборы, задачей Мацеревича было, с одной стороны, провести внутреннюю чистку спецслужб в интересах «Права и справедливости», а с другой стороны – изъять компромат на новое политическое руководство страны. Для того чтобы собрать всю информацию под крышу одной спецслужбы, Мацеревич начал масштабную реформу: была ликвидирована Военная информационная служба (главный орган военной разведки и контрразведки, который существовал на базе советского Войска польского), и создана новая Служба военной контрразведки (которую, как вы понимаете, возглавил сам Мацеревич).

Польша расколота – всё дело в Качиньском! Что происходит в стране?-28

Именно у ликвидированной военной контрразведки был компромат на Ярослава Качиньского с его коррупционными и нетрадиционными половыми связями. Поэтому Мацеревич на долгое время стал хранителем иглы Кащея в партии, эдаким Борманом. Задание Качиньского он выполнил, но и себя обезопасил на долгие годы, обеспечив длительную карьеру. Это была ключевая фигура польской оборонной политики на протяжении 20 лет, и его невозможно было убрать, несмотря на скандалы с разработкой уникального польского автомата «Грот», который не стрелял, закупки вертолетов «Блэк хоук», которые не летали, несостоявшегося Форта Трампа за 2 миллиарда долларов. И даже на склоне карьеры – открытого романа с молодым помощником, которого Мацеревич сделал замминистра обороны в 19 лет.

Польша расколота – всё дело в Качиньском! Что происходит в стране?-31

Польша расколота – всё дело в Качиньском! Что происходит в стране?-33

Однако полностью замять операцию «Бус» не получилось. После катастрофы в Смоленске, в которой погиб Лех Качиньский, кстати, более популярный, чем его брат, Ярослав Качиньский пошел на выборы и проиграл их в том числе потому, что операция «Бус» снова всплыла. Несколько бывших сотрудников контрразведки подтвердили СМИ, что лично занимались делом Качиньского, и все это наложилось на многочисленные слухи вокруг самого политика – он никогда не был женат, семьи не имел, жил закрыто, и если кого и любил, так это котов.

Польша расколота – всё дело в Качиньском! Что происходит в стране?-36

Для поляков все эти истории не секрет, поэтому у Ярослава Качиньского и Антония Мацеревича – огромный антирейтинг. Плюс они банально пожилые люди, даже говорят с трудом.

Польша расколота – всё дело в Качиньском! Что происходит в стране?-39

Партию «ПиС» считают кланом, мафиозной структурой, и чтобы отмыться от этой грязи и восстановить имидж, на выборы выставили молодых политиков – Дуду и Моравецкого, которые не имеют за собой такого негатива.

Польша расколота – всё дело в Качиньском! Что происходит в стране?-42

Тем не менее Польша сейчас расколота – и дело не в войне в Украине, а в том, что Качиньского не любят и не хотят видеть у власти ни в каком виде – ни в открытом, ни в теневом.

# Международная политика # Ярослав Качиньский # Лех Качиньский # Фотофакт

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