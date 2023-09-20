Польша расколота – всё дело в Качиньском! Что происходит в стране?

Во время патриотического форума по случаю Дня народного единства Президент Беларуси подчеркнул, что в случае агрессивных действий против нашей страны мы не будем чертить никаких красных, желтых, черных или даже голубых линий для соседей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, почему голубая линия в отношении Польши была упомянута, что называется, на злобу дня, попробовали разобраться наши корреспонденты.

Кто этот человек, который так любит кошек, что на заседании Сейма читает не законопроекты, а атлас пород котов? Знакомьтесь, это Ярослав Качиньский – не премьер-министр и не президент, но при этом теневой и единоличный руководитель Польши.

Значительно меньше, чем о любви к кошкам, известно о личной жизни Ярослава Качиньского. Этот вопрос даже становился предметом разработки польской военной контрразведки. В 90-е годы, после того как «Солидарность» пришла к власти, началась борьба между блоками бывшей оппозиции. Левое профсоюзное крыло было ориентировано на Леха Валенсу, а правое, то есть консервативно-католическое, на братьев Качиньских. Аналогичная борьба в это время шла в спецслужбах – молодые волки пытались съесть старых, и в условиях шоковой терапии, безработицы и бандитизма главной задачей разных групп в спецслужбах стал поиск компромата на политических противников.

Ярослава Качиньского и других правых активистов тогда заподозрили в коррупции, а также в том, что их партии сливают информацию сотрудников Военной информационной службы. За Качиньским установили наблюдение, а также провели контролируемую утечку информации. Официально все это называлось операция «Бус» или «Автобус», по имени любимого кота Качиньского. Как видим, польским службистам тоже не чужд юмор.

Чтобы произвести утечку, спецслужбы сфабриковали историю о том, что правая рука Валенсы – Мечислав Вачовский – в то время молодой лейтенант из Военной академии Варшавы – якобы тайно работал на советскую службу безопасности, и нашли фотографию визуально похожего на него мужчины в форме

Фото оказалось у Качиньского, а затем снимок в своей книге опубликовал его соратник – Павел Рабий. Как выяснилось позже, все эти люди не только тесно общались, но и поддерживали интимную связь между собой.

На Ярослава Качиньского было собрано несколько часов компромата записей его встреч как с лейтенантом спецслужбы, так и с сотрудником варшавской мэрии Рабием. Надо сказать, что оба впоследствии сделали карьеру и руководили финансовыми фондами, связанными с правящей партией.

Однако Качиньский понимал, что под него копают, и нанес ответный удар по нелояльной спецслужбе.

Знакомьтесь, это Антоний Мацеревич, еще один серый кардинал Польши, который почти 20 лет бессменно руководил польскими силовыми структурами – МВД, контрразведкой, Министерством обороны – от партии «ПиС».

После того как братья Качиньские выиграли выборы, задачей Мацеревича было, с одной стороны, провести внутреннюю чистку спецслужб в интересах «Права и справедливости», а с другой стороны – изъять компромат на новое политическое руководство страны. Для того чтобы собрать всю информацию под крышу одной спецслужбы, Мацеревич начал масштабную реформу: была ликвидирована Военная информационная служба (главный орган военной разведки и контрразведки, который существовал на базе советского Войска польского), и создана новая Служба военной контрразведки (которую, как вы понимаете, возглавил сам Мацеревич).

Именно у ликвидированной военной контрразведки был компромат на Ярослава Качиньского с его коррупционными и нетрадиционными половыми связями. Поэтому Мацеревич на долгое время стал хранителем иглы Кащея в партии, эдаким Борманом. Задание Качиньского он выполнил, но и себя обезопасил на долгие годы, обеспечив длительную карьеру. Это была ключевая фигура польской оборонной политики на протяжении 20 лет, и его невозможно было убрать, несмотря на скандалы с разработкой уникального польского автомата «Грот», который не стрелял, закупки вертолетов «Блэк хоук», которые не летали, несостоявшегося Форта Трампа за 2 миллиарда долларов. И даже на склоне карьеры – открытого романа с молодым помощником, которого Мацеревич сделал замминистра обороны в 19 лет.

Однако полностью замять операцию «Бус» не получилось. После катастрофы в Смоленске, в которой погиб Лех Качиньский, кстати, более популярный, чем его брат, Ярослав Качиньский пошел на выборы и проиграл их в том числе потому, что операция «Бус» снова всплыла. Несколько бывших сотрудников контрразведки подтвердили СМИ, что лично занимались делом Качиньского, и все это наложилось на многочисленные слухи вокруг самого политика – он никогда не был женат, семьи не имел, жил закрыто, и если кого и любил, так это котов.

Для поляков все эти истории не секрет, поэтому у Ярослава Качиньского и Антония Мацеревича – огромный антирейтинг. Плюс они банально пожилые люди, даже говорят с трудом.

Партию «ПиС» считают кланом, мафиозной структурой, и чтобы отмыться от этой грязи и восстановить имидж, на выборы выставили молодых политиков – Дуду и Моравецкого, которые не имеют за собой такого негатива.