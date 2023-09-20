Совет Республики принял заявление в отношении стран Запада к Международному дню мира

Страны Запада рушат международную безопасность и провоцируют процессы, которые создают новые очаги напряженности и конфронтации. Об этом говорится в заявлении Совета Республики, принятом накануне празднования Международного дня мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя Устав ООН гласит, что вошедшие в Организацию народы будут стремиться избавить будущие поколения от бедствий войны, этим обязательством сегодня пренебрегают, подчеркивается в документе.

Совет Республики Национального собрания Беларуси:

В попытке сохранить старые устои страны Запада нарушают принципы и нормы международного права, разрушают архитектуру международной безопасности, толкая мир к все более опасной черте. События в Украине трансформировались в прокси-войну, которая для одних несет горе и страдания, а для других стала бизнесом на крови, приносящим баснословные прибыли. Западному обществу, погруженному в гипноз насаждаемой ему пропаганды, следует посмотреть на судьбы народов Ирака, Ливии, Афганистана, Югославии, чтобы лучше разобраться в сути происходящих международных процессов.