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Совет Республики принял заявление в отношении стран Запада к Международному дню мира

20 сентября 2023 07:38
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Страны Запада рушат международную безопасность и провоцируют процессы, которые создают новые очаги напряженности и конфронтации. Об этом говорится в заявлении Совета Республики, принятом накануне празднования Международного дня мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя Устав ООН гласит, что вошедшие в Организацию народы будут стремиться избавить будущие поколения от бедствий войны, этим обязательством сегодня пренебрегают, подчеркивается в документе.

Совет Республики принял заявление в отношении стран Запада к Международному дню мира-1

Совет Республики Национального собрания Беларуси:
В попытке сохранить старые устои страны Запада нарушают принципы и нормы международного права, разрушают архитектуру международной безопасности, толкая мир к все более опасной черте. События в Украине трансформировались в прокси-войну, которая для одних несет горе и страдания, а для других стала бизнесом на крови, приносящим баснословные прибыли. Западному обществу, погруженному в гипноз насаждаемой ему пропаганды, следует посмотреть на судьбы народов Ирака, Ливии, Афганистана, Югославии, чтобы лучше разобраться в сути происходящих международных процессов.

Совет Республики принял заявление в отношении стран Запада к Международному дню мира-4

В канун Международного дня мира белорусские сенаторы призывают все международные организации, парламентские структуры и всех людей доброй воли приложить максимум усилий для развития подлинно дружественных отношений, сотрудничества между государствами и народами во имя сохранения мира и безопасности на земле.

# Международная политика # Фотофакт

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