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«Сербия всё помнит». Какие планы Запад строит на Косово? Обсудим в программе «САСС уполномочен заявить»

03 июня 2023 11:56
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Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

«Сербия всё помнит». Какие планы Запад строит на Косово? Обсудим в программе «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Почему одни славянские страны прогибаются под давлением Запада, а другие – отстаивают свой суверенитет? Разбираемся на примере Сербии.

«Сербия всё помнит». Какие планы Запад строит на Косово? Обсудим в программе «САСС уполномочен заявить»-4

Драган Станоевич, лидер Всесербского движения Патриотов Родины и Диаспор:
Сербия себя ассоциирует с Косово по самому существованию. Какое давление Запада и какими бы путями ни пытались его забрать, они его никогда не заберут. И не только в духовном смысле, но, я думаю, и в физическом.

«Сербия всё помнит». Какие планы Запад строит на Косово? Обсудим в программе «САСС уполномочен заявить»-7

Вадим Боровик, политолог:
К сожалению, сербы, плевали американцы на ваши интересы. Они рассматривают Косово исключительно как инструмент, а вас готовы принести в жертву.

«Сербия всё помнит». Какие планы Запад строит на Косово? Обсудим в программе «САСС уполномочен заявить»-10

Владимир Ераносян, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Сербский народ унизили, когда F-16, снабженные эти корректируемыми, планирующими бомбами JDAM, бросали на Белград.

«Сербия всё помнит». Какие планы Запад строит на Косово? Обсудим в программе «САСС уполномочен заявить»-13

Драган Станоевич:
Сербия все помнит, Сербия вся стоит и благодарна Беларуси, особенно Президенту Лукашенко за ту поддержку, которую он всегда давал нам в самое тяжелое время.

«Сербия всё помнит». Какие планы Запад строит на Косово? Обсудим в программе «САСС уполномочен заявить»-16

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье, 4 июня, в 21:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Владимир Ераносян # Фотофакт

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