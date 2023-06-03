«Сербия всё помнит». Какие планы Запад строит на Косово? Обсудим в программе «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, СТВ:

Почему одни славянские страны прогибаются под давлением Запада, а другие – отстаивают свой суверенитет? Разбираемся на примере Сербии.

Драган Станоевич, лидер Всесербского движения Патриотов Родины и Диаспор:

Сербия себя ассоциирует с Косово по самому существованию. Какое давление Запада и какими бы путями ни пытались его забрать, они его никогда не заберут. И не только в духовном смысле, но, я думаю, и в физическом.

Вадим Боровик, политолог:

К сожалению, сербы, плевали американцы на ваши интересы. Они рассматривают Косово исключительно как инструмент, а вас готовы принести в жертву.

Владимир Ераносян, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Сербский народ унизили, когда F-16, снабженные эти корректируемыми, планирующими бомбами JDAM, бросали на Белград.

Драган Станоевич:

Сербия все помнит, Сербия вся стоит и благодарна Беларуси, особенно Президенту Лукашенко за ту поддержку, которую он всегда давал нам в самое тяжелое время.