Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Надежда Сасс, СТВ:
Почему одни славянские страны прогибаются под давлением Запада, а другие – отстаивают свой суверенитет? Разбираемся на примере Сербии.
Драган Станоевич, лидер Всесербского движения Патриотов Родины и Диаспор:
Сербия себя ассоциирует с Косово по самому существованию. Какое давление Запада и какими бы путями ни пытались его забрать, они его никогда не заберут. И не только в духовном смысле, но, я думаю, и в физическом.
Вадим Боровик, политолог:
К сожалению, сербы, плевали американцы на ваши интересы. Они рассматривают Косово исключительно как инструмент, а вас готовы принести в жертву.
Владимир Ераносян, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Сербский народ унизили, когда F-16, снабженные эти корректируемыми, планирующими бомбами JDAM, бросали на Белград.
Драган Станоевич:
Сербия все помнит, Сербия вся стоит и благодарна Беларуси, особенно Президенту Лукашенко за ту поддержку, которую он всегда давал нам в самое тяжелое время.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье, 4 июня, в 21:00.