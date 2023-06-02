Прямой эфир

Визит главы МИД Беларуси в Пакистан: какие новые точки сотрудничества Минска и Исламабада?

02 июня 2023 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск – Исламабад: новые точки для взаимного роста. В экономическом блоке вопросов, которые обсуждались во время визита главы МИД Беларуси в Пакистан, главной стала тема создания сборочных производств наших тракторов и электротранспорта в этой стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит главы МИД Беларуси в Пакистан: какие новые точки сотрудничества Минска и Исламабада?-1

Белорусский бизнес заинтересован в поставках сельскохозяйственной, карьерной и дорожно-строительной техники, фармацевтики и продукции деревообработки. Пакистан для Беларуси – надежный партнер в Южной Азии и мусульманском мире – это четкая и последовательная позиция Беларуси и лично главы нашего государства. Именно в этом ключе и выстраивается дальнейшее взаимодействие. Его направления были определены минувшей осенью на встрече Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана в Самарканде.

Визит главы МИД Беларуси в Пакистан: какие новые точки сотрудничества Минска и Исламабада?-4

Что касается пребывания Сергея Алейника в Исламабаде, то особое внимание уделялось подготовке и экономическому наполнению предстоящих визитов на различных уровнях. Из Пакистана глава белорусского МИД направился в Экваториальную Гвинею.

# Международное сотрудничество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Глава МИД Беларуси 2-3 июня посетит с официальным визитом Экваториальную Гвинею
02 июня 2023 06:34

Глава МИД Беларуси 2-3 июня посетит с официальным визитом Экваториальную Гвинею

Зачем Польше закрывать границу для российских и белорусских водителей? Мнение политолога
01 июня 2023 21:24

Зачем Польше закрывать границу для российских и белорусских водителей? Мнение политолога

«Украина стала плацдармом для войны против России». Глава ФСБ России о вмешательстве Запада в конфликт
01 июня 2023 20:01

«Украина стала плацдармом для войны против России». Глава ФСБ России о вмешательстве Запада в конфликт