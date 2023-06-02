Визит главы МИД Беларуси в Пакистан: какие новые точки сотрудничества Минска и Исламабада?

Минск – Исламабад: новые точки для взаимного роста. В экономическом блоке вопросов, которые обсуждались во время визита главы МИД Беларуси в Пакистан, главной стала тема создания сборочных производств наших тракторов и электротранспорта в этой стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский бизнес заинтересован в поставках сельскохозяйственной, карьерной и дорожно-строительной техники, фармацевтики и продукции деревообработки. Пакистан для Беларуси – надежный партнер в Южной Азии и мусульманском мире – это четкая и последовательная позиция Беларуси и лично главы нашего государства. Именно в этом ключе и выстраивается дальнейшее взаимодействие. Его направления были определены минувшей осенью на встрече Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана в Самарканде.