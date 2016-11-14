Заседание Совета Министров Союзного государства планируется провести в начале декабря

Новости Беларуси. Беларусь и Россия усовершенствуют механизм принятия союзных программ. 14 ноября обсуждалась подготовка к предстоящему заседанию Совета Министров Союзного государства. Его планируется провести в начале декабря, однако окончательная дата еще не утверждена.

В повестку дня включены 24 пункта. Один из ключевых вопросов – создание равных конкурентных условий для производителей на территории друг друга. Планируется обсудить три программы Союзного государства, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, госсекретарь Союзного государства Беларуси и России:

Много внимания мы уделили формированию программ Союзного государства, и мы единодушны во мнении, что механизм принятия этих программ несовершенен. Программы согласовываются очень долго, очень мучительно, задержки не всегда оправданы, очень много участников в процессе согласования – с этим надо что-то делать.