Участники «Белой Руси» 12 ноября обсудили итоги VI парламентской избирательной кампании

Новости Беларуси. Итоги минувшей парламентской избирательной кампании обсудили 12 ноября в Минске. Во Дворце Республики собрались её непосредственные участники – представители общественной организации «Белая Русь».

Результаты впечатляют. От нее депутатами Палаты Представителей стали 68 человек, еще 34 вошли в Совет Республики.

Сегодня единомышленники определяли дальнейшие формы работы с парламентариями VI созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Люди интересуются масштабными вещами», утверждает председатель «Белой Руси» Александр Радьков. Первичка общественной организации в Академии наук – одна из старейших. В ней философские диспуты об истории, настоящем и будущем Беларуси не только глубокие, но и жаркие. Впрочем, самая сильная сторона объединения – эффективность.

Самая крупная коалиция в новом белорусском парламенте именно от «Белой Руси».

Людмила Макарина-Кибак, Председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Они помогали в формировании штаба, в обучении, формировании активных групп по сбору подписей, в организации пикетов. Мой пикет был самый первый в городе Минске именно благодаря «Белой Руси». И, конечно, очень повышали значимость и объединения, и кандидатов, которые состоят в объедении, перед нашими избирателями.

Результаты последней избирательной кампании действительно впечатляют. Депутатами Палаты представителей стали 68 членов «Белой Руси». Еще 34 вошли в Совет Республики.

12 ноября общественное объединение определяло дальнейшие формы работы с парламентариями VI созыва.

Алексей Дзермант, член аналитической группы РОО «Белая Русь»:

Политическое будущее у объединения есть, потому что организация мощная. Есть сильные, подготовленные кадры, авторитетные, самое главное, в обществе. И поэтому результат закономерен – он положительный и очевидный.

Залогом успеха и общественного авторитета в «Белой Руси» называют традиции. Например, районные приемные. По стране их полторы сотни.

Люди приходят со своими проблемами, а «Белая Русь» приводит губернаторов, депутатов чиновников.

Многие острые вопросы снимаются тут же. Вот вам и положительный пример партнерства государства и общественной организации. Как показывает жизнь, «Белая Русь» сильна не только традициями. Нестандартными подходами тоже. Например, в рекламе.

Александр Радьков, председатель РОО «Белая Русь»:

Хороший парень нашел портмоне и обнаружил там членский билет «Белой Руси», вышел на нашу приемную. Мы тут же нашли эту женщину и вернули ей портмоне.

Я сказал своим коллегам: говорите людям, что если у тебя в портмоне не будет членского билета «Белой Руси», тебе его никогда не вернут.

Кто-то теряет, кто-то находит. Если на 7 году существования в «Белой Руси» было 147 тысяч членов, сегодня их уже 164.